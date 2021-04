'Wolf' snuffelt rond in voortuin, buurt in rep en roer

Wachten op privacy instellingen... Eén keer kijkt de wolf recht in de lens van fotograaf Hans-Peter Nouwen. Volgende Vorige vergroot 1/2 De 'wolf' in Best blijkt toch een hond te zijn

Op twee onverwachte plekken in Brabant zijn dit weekend 'wolven' gezien. De meest opvallende plek was zaterdagavond in een woonwijk in Best. Op camerabeelden is te zien hoe een 'wolf' rustig in een voortuin snuffelde. Klein detail: het ging niet om een wolf, maar een grote hond. In Dinteloord en Steenbergen was het volgens een wolvenkenner wél raak. Dit zou een van de eerste keren zijn dat in de uiterste punten van West-Brabant de wolf is gezien.

Ben Jamry uit Best wist niet wat hij zag toen hij gisteravond uit zijn raam keek: "Ik dacht eerst daar loopt een loslopende hond. Toen keek ik beter en heb ik mijn camera gepakt, want ik was overtuigd dat het geen hond maar een wolf was. Ik heb ooit wolven in Duitsland gezien en herkende het uiterlijk direct. Het was zijn manier van lopen en zijn staart waardoor ik gelijk aan een wolf dacht."

Jamry waarschuwde gelijk de politie die volgens hem met drie wagens op zoek gingen naar de wolf. "Zelf ben ik er ook nog met de fiets achteraan gegaan. Ik zag hem nog bij de moestuinen maar daar verloor ik hem uit het oog omdat ik daar niet kon fietsen." Bang voor een confrontatie met de wolf was Ben niet. "Die dieren zijn zo schichtig, zij zijn banger voor ons dan andersom."

Twaalf uur later komt er opnieuw een melding van een wolf in Brabant. Fotograaf Hans-Peter Nouwen is op pad in natuurgebied de Dintelse Gorzen als hij denkt in de verte een ree te zien. "Toen ik dichterbij kwam zag ik meteen dat het geen ree maar een wolf was. Ik was daar meteen van overtuigd. Zijn typische drafje en dikke staart. Dit moet een wolf zijn geweest."

De fotograaf maakte meteen plaatjes van zijn onverwachte ontmoeting.

In de Dinstelsegorzen werd zondagmorgen een wolf vastgelegd door fotograaf Hans-Peter Nouwen. vergroot

Wolvendeskundige Glenn Lelieveld van het wolvenmeldpunt ontnuchtert gelijk de consternatie die in de Bestse woonwijk is ontstaan. "Dat is een hond. Hij heeft een lange staart met een krul op het eind. Hij snuffelt ook op zijn gemakje. Een wolf zou midden op de weg lopen zo ver mogelijk bij alles vandaan en vooral weg willen. Dit is een herderachtige, een wolfshond of een mix daarvan", zegt hij beslist.

In de ontmoeting bij Dinteloord is Lelieveld meer geïnteresseerd: "Dit is wel een wolf. Ik ga nu een melding doen bij de provincie zodat met name schapenhouders voorzorgsmaatregelen kunnen nemen. Zij kunnen dan spullen lenen van de provincie zodat de kuddes beter beschermd zijn."

"Dit is een wolf", weet wolvenkenner Glenn Lelieveld (foto: Hans-Peter Nouwen). vergroot

Dat de wolf dit weekend gezien is, verbaast de wolvendeskundige niet. "Dit is de periode dat de welpjes geboren worden en de pubers het vertrouwde huis moeten verlaten. Zij gaan rondzwerven op zoek naar een eigen plek. Bang moet je niet zijn voor zo'n ontmoeting. Je moet juist blij zijn, want wolven zijn zo angstig dat ze er alles aan doen om uit je buurt te blijven."

