Jarenlange wachtlijst voor sociale huurwoningen: 'Het heeft geen zin'

Wie een sociale huurwoning wil vinden in Hilvarenbeek krijgt het lastig. Huurders staan daar ruim 11 jaar ingeschreven voor ze een woning vinden. Dat blijkt uit een onderzoek van de NOS. Hilvarenbeek is lang niet de enige gemeente waar het geduld van huurders op de proef wordt gesteld. Ook Sandy uit Tilburg en Maartje uit Drunen hebben moeite om een sociale huurwoning te vinden.

Sandy Poortier woont met haar 1,5-jarige zoontje in een eenkamer appartement in de Tilburgse Reeshof. Ze delen de slaapkamer. "Ik wil al heel lang hier weg. Ik blijf reageren maar het heeft eigenlijk gewoon geen zin", vertelt ze. Wanneer ze reageert op een woning blijkt dat de gemiddelde inschrijfduur voor een woning 12,5 jaar is. Haar teller staat 'pas' op zes jaar. "Ik kijk vaak niet eens waar ik exact eindig op de wachtlijst. Ergens tussen de twee- en driehonderdste plek."

"Als hij maar een eigen slaapkamer heeft."

Al meermaals zocht ze contact met de woningbouwvereniging of ze haar konden helpen. Voorrang is echter niet mogelijk; ze heeft een dak boven haar hoofd. "Die slaapkamer is echt nodig, we slapen ook allebei slecht hierdoor. Ik ben gefrustreerd en verdrietig. Het is echt onmacht."

Dat de Reeshof een gewilde wijk is, begrijpt Poortier. Daarom reageert ze ook in andere plaatsen. "Zelfs in Waalwijk en Kaatsheuvel. Ik kijk er niet naar als de woonkamer kleiner is, als mijn zoontje maar een eigen slaapkamer heeft." Vooralsnog zonder succes, maar ze blijf proberen. Particulier is voor Sandy geen optie. "Je moet vaak drie keer de maandhuur verdienen."

"Ik val tussen wal en schip."

In de gemeente Heusden lukt het Maartje Hellegers ook maar niet om een eigen plek te vinden. De 23-jarige woont nu nog bij haar ouders in Drunen, maar zou dolgraag een plek voor haarzelf vinden. In de gemeente Heusden, waar Drunen onder valt, wordt een onderscheid gemaakt tussen jongeren tot en met 22 en jongeren daarboven. Maartje is daardoor te oud voor de woningen die ze kan betalen. "Ik val tussen wal en schip", vertelt ze beteuterd.

Ze staat inmiddels al vijf jaar ingeschreven, maar eindigt vaak toch nog ergens rond plaats dertig. "Het is duimen dat er iets komt, het is tijd om op mezelf te staan." Een andere plaats dan Drunen is ook lastig. Omliggende dorpen hebben volgens Maartje ook weinig plek en dorpen verder weg vallen onder een andere woningcorporatie waar ze niet ingeschreven staat. "Ik denk dat ik nog wel een paar jaar bij mijn ouders woon. Ik heb de moed inmiddels een beetje opgegeven."

