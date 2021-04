Wandelaars vinden urn met as in het Wandelbos in Tilburg

De urn die in het Wandelbos werd gevonden (foto: Cindy). vergroot

Het was een vreemde vondst voor Cindy en haar vriendin zaterdag in het Tilburgse Wandelbos. Langs het wandelpad lag een urn met as. Het deksel zat er niet meer op.

De urn was niet wat Cindy en haar vriendin hoopten te vinden, ze waren namelijk aan het geocachen. Daarbij zoek je een soort 'schat' op basis van coördinaten. "We moesten de laatste 'cache' nog vinden", vertelt Cindy, "en we dachten even dat dit hem was! Maar het bleek een urn te zijn." Die vind je ook niet elke dag. "Dat was niet wat we verwacht hadden, nee", beaamt Cindy.

"Iemand moet hem toch missen?"

Het tweetal belt de politie. Via de meldkamer worden agenten gestuurd. Cindy en haar vriendin wijzen hen de juiste plek. "Voor de agenten was het ook nieuw", zegt Cindy, "ze wisten ook niet zo goed wat ze ermee aan moesten."

Uiteindelijk zetten agenten de urn uit het zicht in het Wandelbos en seinden de gemeente in. Die zou de urn dan komen opruimen, zegt Cindy. "Maar we hopen eigenlijk dat via deze weg de eigenaar hem misschien wel herkent", legt Cindy uit. "Want iemand moet hem toch missen?"

