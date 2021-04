30.000 euro verstopt in een chipszak, man opgepakt in trein

Cash in chipszak (foto: Koninklijke Marechaussee). vergroot

Hoewel een zak chips op hongerige momenten een hoop waard kan zijn, is 30.000 euro wel erg veel. Toch is dat ongeveer bedrag dat in contanten werd gevonden in een chipszak, waarmee een Italiaan in een internationale trein zat. Bij Breda werd hij aangehouden, schrijft de Koninklijke Marechaussee op Twitter.

Toen de Italiaan werd gefouilleerd, vond de marechaussee de biljetten. In de zak chips, die veel zwaarder voelde dan normaal, zat 29.900 euro. Onder zijn kleren had de Italiaan nog eens 3540 euro verstopt. Hij is opgepakt op verdenking van witwassen.

Naturel

Op een foto is te zien hoe het geld onderin een zak chips, zonder ribbels en vermoedelijk naturelsmaak, verstopt zit.

De marechaussee controleert vaak in de internationale treinen, omdat daarin regelmatig mensen zonder geldige reisdocumenten zitten. Bij het controleren van de papieren van de Italiaan, bleek hij geregistreerd te staan als 'ongewenste vreemdeling'.

