Man zit 3 uur zwaargewond in auto na botsing tegen boom

Wachten op privacy instellingen... De zwaarbeschadigde auto (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision). De wagen is losgemaakt van de boom (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/3 Man 3,5 uur bekneld in auto na botsing tegen boom

Een man heeft maandag in Oisterwijk drie uur zwaargewond bekneld gezeten in zijn auto voordat iemand hem zag. Een automobiliste merkte de wagen rond half zeven op toen ze over de Scheibaan in het buitengebied van Oisterwijk reed.

De bestuurder - een man van 45 uit Udenhout - verklaarde tegen de vrouw dat hij in alle vroegte, tegen een uur of drie, van de weg was geraakt en tegen een boom was gereden. Ook tegen de politie vertelde hij wat hem was overkomen.

Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, zijn gealarmeerd. De zwaargewonde automobilist is tegen half acht door de brandweer uit zijn voertuig bevrijd en op een brancard gelegd. Daarna is hij met botbreuken naar een ziekenhuis gebracht. Hij zat als enige in de wagen.

Er waren veel hulpverleners op de been (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.