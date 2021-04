Willy en René: 'Willy van der Kuylen kreeg het afscheid dat hij verdiende'

Ehan Zahavi na de door hem benutte penalty (foto: OrangePictures). vergroot

Willy en René van de Kerkhof zijn zeer te spreken over de manier waarop afgelopen zaterdag niet alleen PSV, maar heel Nederland afscheid heeft genomen van hun oud-ploeggenoot Willy van der Kuijlen. De Eredivisietopscorer aller tijden overleed vorige week. In en om het Philips Stadion in Eindhoven werd zaterdag stilgestaan bij de persoon en de topvoetballer die hij is geweest.

“Mooi hoe iedereen in ons land heeft meegewerkt. Het zegt ook alles over de status van Mister PSV want dat is en blijft hij”, aldus Willy van de Kerkhof. “Het was een geweldig eerbetoon”, zo keek de voormalige middenvelder erop terug. Ook broer René was onder de indruk, vertelde hij in het Omroep Brabant-radioprogramma WAKKER! “Mooi om te zien hoe de supporters hebben gereageerd. Willy van der Kuylen: er is geen tweede. Hij heeft het afscheid gekregen dat hij verdiende.”

Op de dag van de uitvaart maakte de KNVB bekend dat vóór elke wedstrijd in de Eredivisie één minuut stilte in acht zou worden genomen. In alle stadions kon je een speld horen vallen. PSV had zelf al besloten om de spelers in het thuisduel met FC Groningen een rouwband te laten dragen.

Tijdens de wedstrijd, die voor het eerst dit seizoen met publiek mocht plaatsvinden, leverden vooral arbitrale beslissingen gespreksstof op. Liefst driemaal werd een doelpunt van de thuisclub afgekeurd, terecht overigens, na tussenkomst van de VAR. Ook bij de enige treffer van de ploeg van trainer Roger Schmidt liet de VAR zich gelden. Wessel Dammers zou hands hebben gemaakt, waarna de bal op de stip werd gelegd. Eran Zahavi wist er wel raad mee.

"Jammer dat de VAR zo'n stempel op een wedstrijd kan drukken."

Willy van de Kerkhof betreurt het dat de VAR zo’n stempel op een wedstrijd kan drukken. “Als zo vaak een doelpunt wordt afgekeurd, dan heb je wel een pechdag. Maar anderzijds als je voor zo’n actie een penalty meekrijgt... Het was wel verdiend dat PSV won, al bleef het billenknijpen.”

Doordat PSV won, kon Ajax een dag later hoogstens officieus landskampioen worden. Dat deed de Amsterdamse koploper ook, want het bezoekende AZ werd met 2-0 geklopt. De titel werd op het bordes van de Amsterdam Arena met de aanhang gevierd alsof de schaal al was uitgereikt. René van de Kerkhof had er moeite mee. De voormalige aanvaller, die geen kwaad woord over de massale aanwezigheid van PSV-fans bij de uitvaart van ‘Skiete Willy’ had, vond het feestje in de Amsterdam Arena 'een beetje overdreven' met het oog op een mogelijke verspreiding van het coronavirus.

"Ze denken in Amsterdam een streepje voor te hebben."

“Ik kan me de euforie voorstellen, maar dit had Ajax niet moeten doen. Maar ja, ze denken in Amsterdam een beetje een streepje voor te hebben”, aldus René, die wel zo eerlijk was dat PSV in een vergelijkbare situatie niet anders zou hebben gehandeld.

In Tilburg was er vrijdag al een feestje. Daar waren duizenden fans aanwezig bij de degradatiekraker tussen Willem II en RKC Waalwijk. De gebroeders Van de Kerkhof genoten van de beelden van uitzinnig meelevende voetballiefhebbers: “Geweldig, beetje als vanouds.”

"RKC en Willem II blijven erin."

Maar ondanks de 1-0 zege op de buurman wacht Willem II de nacompetitie om degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie te voorkomen, denkt Willy. ADO Den Haag en VVV Venlo vliegen er volgens hem rechtstreeks uit. René gaat ook uit van dezelfde degradanten, maar ziet FC Emmen als club die aan de nacompetitie gaat meedoen. "RKC en Willem II blijven erin en sterker nog", voorspelt René, "RKC gaat zaterdag van AZ winnen en daar gaat PSV ook van profiteren. PSV komt dan zes punten los van AZ."

