Wildcrossers razen midden in het broedseizoen door vogelgebied: 'Bizar'

De onverlaten op de Strabrechtse Heide (foto: Maurice van de Waarsenburg). vergroot

Rinus Manders uit Asten was zondagavond op weg naar een plek op de Strabrechtse Heide om vogels te spotten, toen hij bijna van zijn sokken werd gereden door twee wildcrossers. Ze reden er bijna een uur rond. “Ik heb al veel meegemaakt, maar dit was toch echt het dieptepunt", vertelt hij.

Rinus kwam als kind al op de Strabrechtse Heide. De 66-jarige vogelliefhebber kent het natuurgebied in Zuidoost-Brabant als zijn broekzak, weet welke dieren er leven, maar ook aan welke gevaren ze blootgesteld kunnen worden.

“Ik was op weg naar een plek waar je leuk vogels kunt waarnemen. Ergens in de verte hoorde ik wel wat geronk, maar plotseling kwam het dichter bij. Ineens reden er twee wildcrossers door het Beuven. En dat tijdens het broedseizoen. Vlakbij de observatieplek. Ik was verbaasd, kon het bijna niet geloven. Heel bizar”, vertelt Manders.

"Dit was echt het dieptepunt."

Nauwelijks bekomen van de schrik pakte de vogelaar zijn telefoon. “Ik heb direct gebeld met boswachter Erik Schram, de politie en de provincie. Ik ben vroeger surveillant van Staatsbosbeheer geweest, vandaar dat ik wist wat ik moest doen. Maar ja, voordat de politie er was, waren de vogels, en dan bedoel ik die crossers, al gevlogen.”

“Ondertussen hebben ze echt een uur door die vennen gecrost. Een van de twee heeft volgens mij nog even motorpech gehad, die is even weggegaan, maar later teruggekeerd. Hoe kun je de reputatie van crossers nog verder naar beneden halen? Zoiets haal je toch niet in het hoofd? Ik weet niet welke schade er is aangericht, maar het zou zomaar kunnen zijn dat nesten van eenden, futen of de kleine plevier zijn vernield. Ook de impact van de aanwezigheid van die crossers, die daar gewoon niets te zoeken hebben, kan groot zijn. Andere in het wild levende dieren, zoals de wolf, kunnen zich ook onveilig gaan voelen.”

Wat je eraan kun doen? Boswachter Erik Schram reageerde geschokt toen hij werd gebeld: “Je kunt nog meer wegen afsluiten. Met een aantal organisaties en de gemeente Heeze-Leende hebben we hierover al afspraken gemaakt. Ik wil ook graag in gesprek met de gemeente Someren.“ Manders verwacht niet dat de afsluitingen veel effect zullen hebben: “Die crossers komen nu ook al in gebieden waar ze niet mogen komen.”

"Die crossers zijn zo slim."

Wie die verstoorders waren, zal moeilijk opgehelderd worden, denkt Manders: “Die zijn zo slim: die verbuigen de kentekenplaatjes van hun motor, of vervuilen ze zo dat de letters of cijfers niet te lezen zijn of ze rijden zonder die plaatjes. De pakkans is ook om een andere reden klein: je moet ze namelijk op heterdaad zien te betrappen. Er zijn wel acties, van politie, boa en andere samenwerkende instanties, maar dan heb je echt een dosis geluk nodig om ze te kunnen pakken. En dan moet je nog oppassen dat je niet bedreigd wordt.”

