Wie zijn de mensen die een lintje hebben gekregen? De aanvragers vertellen

De lintjesregen is er weer

Wie zijn de mensen die op deze maandag te horen hebben gekregen dat ze een Koninklijke Onderscheiding in ontvangst mogen nemen? Acht mensen hebben we eruit gelicht en laten portretteren door degene die vond dat hij of zij een lintje verdiende.

Veelal heel gewone mensen die zich op een niet zo gewone manier inzetten voor hun medemens, hun dorp, hun stad, hun vereniging of organisatie.

Klik op de foto's en lees het verhaal achter de Koninklijke Onderscheiding:

