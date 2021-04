Koningsdag leeft amper in Eindhoven: 'Misschien met vrienden naar het park'

De Sint Lambertusstraat is flink versierd Aan de Ouverture hangen overal slingers en vlaggen Door de hele straat hangen slingers aan de 1e Wilakkerstraat Volgende Vorige vergroot 1/3 De Sint Lambertusstraat is flink versierd

Eindhovenaren lijken nog nauwelijks warm te lopen voor Koningsdag. Voor veel mensen is het niet meer dan een doordeweekse vrije dag en een enkeling moet gewoon werken. Vlaggetjes wapperen er amper in de straten. Dat de koning zijn verjaardag in de stad viert, verandert daar niets aan.

Normaal gesproken komen in Eindhoven op Koningsdag tienduizenden feestvierders samen. Overvolle treinen, afgevulde pleinen, tientallen top-dj's en zelfs oproepen om niet meer naar de stad te komen. Net als vorig jaar is het contrast heel groot met de voorgaande jaren.

Koningsdag wordt door alle coronamaatregelen bijna helemaal online gevierd. Ook het bezoek van koning Willem-Alexander aan de lichtstad is online en op tv. Het is niet de bedoeling dat inwoners langskomen tijdens het bezoek en in de binnenstad is weinig van Koningsdag te merken.

Thuisblijven

Hier en daar hangt een verdwaalde vlag, maar dat is het wel. Koningsdag lijkt niet te leven, ook niet onder de Eindhovenaren zelf. "Normaal zou ik wel in de stad te vinden zijn, maar net als vorig jaar is het niet meer dan een vrije dag", zegt een student. Hij nodigt misschien twee vrienden uit voor een pilsje in het park.

Een ander gaat lekker motorrijden. "Normaal zou ik juist aan het werk zijn in de horeca, maar ja." Twee meiden die samen aan het winkelen zijn, doen ook weinig tijdens hun favoriete feestdag van jaar. "Het mag en kan niet, dus we blijven thuis en doen een drankje samen op ons balkon met een tompouce erbij."

Straatversiering

Toch laat niet heel Eindhoven het erbij zitten. Op enkele plekken in de stad heeft de wijkvereniging, ondanks de beperkingen, wel zijn best gedaan om er mooi Oranjefeest van te maken. Het Ouvertureplein in de wijk Blixembosch is zo'n plek. Rond het kleine winkelcentrum hangen overal vlaggetjes en wimpels aan de balkons.

"Normaal gesproken trekt iedereen de wijk uit, maar omdat we moeten thuisblijven, proberen we er hier iets leuks van te maken", vertelt Jacques Borsboom van de wijkvereniging. "Dat er op Koningsdag een drone boven de stad vliegt, spreekt ons ook erg aan. We hebben wat dingen gemaakt die goed vanuit de lucht te zien zijn."

Ook hangen er spandoeken die zijn gemaakt door Korein Kinderplein aan de Ouverture. "We maken er gewoon een feestje van, want er is al zo weinig te doen." Wel moet de wijkvereniging erop letten dat het niet te druk wordt. "Want feestje of niet, samenscholen mag niet."

Samenhorigheid

In de Sint Lambertusstraat aan de rand van het centrum van Eindhoven hangen ook overal vlaggetjes en banieren. "Normaal trekt iedereen het centrum in en dit jaar blijft iedereen in de straat en daardoor leer je elkaar beter kennen. Het versterkt het samenhorigheidsgevoel. Iedereen wil meedoen en helpen versieren, dat is heel leuk", vertelt bewoner Huub van Lankvelt.

Al is er wel een kleine hindernis volgens zijn buurtgenoot Johan: "Er zijn bijna nergens meer vlaggetjes te krijgen in Eindhoven." Hij wilde nog wat extra slingers halen, maar dat bleek lastiger dan gedacht.

"De gemeente wilde versierde straten, misschien was het handig geweest om dan zelf voor genoeg versiering te zorgen", zegt hij met een lach. Desondanks zit het wat versiering betreft wel goed in de Sint Lambertusstraat. Een van de weinig straten in de stad die wél versierd is deze Koningsdag.

