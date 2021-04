Groepsverkrachting van 15-jarig meisje in Den Bosch: drie mannen de cel in

Een 21-jarige man uit Den Bosch heeft maandag 2,5 jaar celstraf gekregen voor de verkrachting van een 15-jarig meisje. Twee andere mannen kregen gevangenisstraffen van twee jaar opgelegd.

De 21-jarige man sprak in september 2018 met het toen 15-jarige meisje af in het Westerpark in Den Bosch. Daar dwong hij haar seksuele handelingen bij hem te verrichten.