Prachtige dronebeelden van de tulpenvelden in... Wouw

Wachten op privacy instellingen... Bloemenpracht langs de snelweg A58 (foto: Erik Peeters). Volgende Vorige vergroot 1/2 Bloemenpracht in Wouw.

Het is een lust voor het oog: het rode tulpenveld langs de A58 bij Wouw. Iedereen die over de snelweg of met de trein van Roosendaal richting Bergen op Zoom gaat, kan de bloemenpracht aanschouwen. En nu de knoppen helemaal open zijn, zijn de tulpen op hun allermooist.

Je ziet mensen in de auto toch even een keer extra op hun navigatiesysteem kijken. Rijden we nu langs de bollenvelden in Lisse? Zitten we wél op de juiste snelweg? Enigszins gedesoriënteerd wordt al snel duidelijk dat het tulpenveld toch echt in West-Brabant ligt.

Extra rondje rijden

De tulpen zijn van een bollenkweker uit Moerstraten. Vorig jaar bloeiden de bloemen aan de andere kant van de snelweg. Het veld was toen een ware attractie voor toeristen. Mensen maakten er een uitje van om elkaar tussen de tulpen te fotograferen. En al was plukken verboden, sommigen waagden zich er toch aan.

Dit jaar is het veld niet toegankelijk. Wie graag wil genieten het Hollandse tafereel, met de molen van Wouw op de achtergrond, zal een extra rondje over de snelweg moeten rijden.

vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.