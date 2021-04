Tim maakt techremix van Frans Bauer-hit: 'Ik hoop dat hij hem draait'

"Wat als Frans Bauer een techhouseplaat zou maken?" Met die vraag begon Tim Hoppen uit Breda aan een TikTokvideo met als basis 'Heb je even voor mij'. Inmiddels heeft de video die hij maakte als Tim Hox tienduizenden likes en reageert Christiaan Bauer, zoon van Frans: "Soowww, dit is een klappertje hoor".

Juist in de coronatijd heeft Tim veel muziek gemaakt, en dan geen covers maar zijn eigen muziek, vertelt hij: “Het zorgde ervoor dat ik in aanraking kwam met grote labels en ik heb nu meerdere platen getekend bij het label van Hardwell.” Toch wilde hij ook weer eens iets met Nederlandstalige muziek doen. “En ik wilde mijn geschiedenis als kroeg-dj niet verloochenen.”

De muziek van Frans Bauer kent Tim nog goed uit de tijd dat hij in Café Janssen in Breda draaide. Hij heeft een liefde voor foute muziek en hij had zin om die in zijn eigen jasje te steken.