De Druiventros schittert weer in eigen serie: 'Hilarische televisie'

Ad en Mieke Mutsaers, Julius Jaspers, Janny en Rob Zoontjens-Mutsaers (beeld: RTL). vergroot

Na ruim drie jaar staat de familie Mutsaers weer in de spotlights. Na het succes van de serie ‘Herrie in de Druiventros' is de bekende familie uit Berkel-Enschot vanaf dinsdag weer op de buis. "We zijn in deze serie nog meer onszelf!", vertelt directielid Janny Zoontjens-Mutsaers.

In zeven afleveringen is te zien hoe het restaurant van Hotel De Druiventros flink onder handen wordt genomen. "Het wordt hilarische televisie. Het wordt veel leuker dan de vorige serie”, zo belooft Janny. Een televisieploeg filmde het gezin 120 uur om uiteindelijk tot totaal twee en een half uur televisie te komen. "We hebben zo ontzettend veel gelachen, dat ga je terugzien."

Miljoenenpubliek

In 2017 veroverde de familie de harten van vele Brabanders in de serie Herrie in de Druiventros. Een jaar later liepen er wel gesprekken voor een tweede seizoen, maar die zijn geklapt. De familie kon niet goed overweg met tv-kok Herman den Blijker en hotelier Willem Reimers. "We stonden voor alles open, maar niet meer met deze twee heren", zei de familie toen. Nu komt er dus wel een nieuwe reeks. "We zijn heel vaak benaderd door mensen die ons nog een keer wilden zien", verklaart Janny.

Al zo’n 45 jaar wordt het bedrijf gerund door de familie. Tijdens de coronacrisis wil het gezin hun restaurant nieuw leven in blazen. Onder leiding van topkok Julius Jaspers, worden in een zaal van het hotel drie concepten uitgetest. Het gezin moet uiteindelijk kiezen welk concept het beste is.

Strijd

Binnen het gezin is namelijk nogal een strijd wat het moet gaan worden. Mieke wil graag een fondue-restaurant, Ad en dochter Janny willen graag gaan voor het BBQ & Beer-concept en schoonzoon Rob ziet het meeste in een 'All You Can Eat'.

Ook krijgt het ietwat oubollige interieur een stevige upgrade. “Alles is helemaal geschilderd, de hekken zijn gespoten en we hebben zelfs een nieuw terras”, vervolgt Janny. Verschillende stylisten zorgen voor een bijpassend interieur bij de drie concepten. Zo verzorgden ontwerpersduo Frank en Rogier het interieur van het fondue-concept.

De Druiventros: d’r op of d’r onder is vanaf dinsdagavond 27 april wekelijks te zien om halftien bij RTL 4. Janny: "De eerste aflevering wordt wel een momentje hoor! We gaan het samen met het personeel kijken. Heel erg spannend wat deze serie gaat doen."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.