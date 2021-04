Terugkijken: zo vierde het koninklijk gezin Koningsdag in Eindhoven

Wachten op privacy instellingen... Prinsessen Ariane, Alexia en Amalia doen een E-Race onder toeziend oog van ex-coureur Robert Doornbos (foto: ANP). Volgende Vorige vergroot 1/2 Koningsdag in Eindhoven: kijk het feest hier terug

Het koninklijk gezin was dinsdag in Eindhoven om de verjaardag van koning Willem-Alexander te vieren. Kijk hier een samenvatting van het koninklijk bezoek terug.

"Een Koningsdag om nooit te vergeten, maar ook om nooit te herhalen." Met die woorden sloot koning Willem-Alexander Koningsdag 2021 in Eindhoven dinsdag af. Hij doelde op de beperkingen vanwege de coronapandemie bij het bezoek voor zijn verjaardag aan de stad. Het gezin heeft weliswaar enorm genoten, naar eigen zeggen.

Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane vertrokken even voor half twee uit Eindhoven, in dezelfde voertuigen als waar ze mee aankwamen. Even daarvoor bedankte de koning Eindhoven voor de gastvrijheid. Hij zei dat hun harten uitgaan naar de mensen die geen feest kunnen vieren doordat ze dierbaren zijn kwijtgeraakt of doordat ze in een ziekenhuis, bijvoorbeeld op de ic, moeten werken.

De koning vierde zijn 54e verjaardag. Net als zijn verjaardag van vorig jaar was het feest vanwege het coronavirus in aangepaste vorm. Bij de activiteiten in Eindhoven was geen publiek. Willem-Alexander benadrukte even voor het einde van het bezoek in een gesprek met journalisten te hopen dat volgend jaar weer meer contact met de mensen mogelijk is.

Máxima bedankte Eindhoven voor de mogelijkheid die de familie kreeg om toch Koningsdag op deze manier te vieren. Ze sprak de wens uit dat het 'beetje bij beetje' weer mogelijk wordt om meer te kunnen doen.

