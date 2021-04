Vijf kwartier in de file voor tompoucen van Robèrt van Beckhoven

Robèrt van Beckhoven met de gewilde tompoucen. vergroot

In de file staan op Koningsdag is iets van alle tijden. Maar waar het vroeger vooral was op weg naar een groot festival, was het in Oisterwijk vandaag aansluiten in een lange rij met auto's voor het afhalen van een tompouce. Op het hoogtepunt stonden bezoekers vijf kwartier in de rij voor de oranje lekkernij.

Dat er zo'n drukte ontstond in Oisterwijk zorgde voor verbazing bij de medewerkers van Bij Robèrt. Alles was namelijk op bestelling, dat er zo'n drukte ontstond was dus opmerkelijk. De drukte leverde ook gevaarlijke situaties op, omdat het zo druk was dat er af en toe auto's op het spoor stonden. "Heel vervelend, normaal gaat dit goed. Met Pasen en Kerstmis hebben we dit ook gedaan en ging het supergoed."

"Waarschijnlijk hebben de mensen hun mail niet goed gelezen, want iedereen had een eigen tijdslot om de tompoucen op te halen. Of ze zijn gewoon op een ander moment gekomen", zegt een van de winkelmedewerkers.

Zesduizend tompoucen

Dat het druk zou worden was bekend, want er waren bestellingen om in de speciale oranje-drive-through in totaal duizenden tompoucen op te halen. "Een van mijn collega's had gezegd dat hij zijn schoen op zou eten als er meer dan zesduizend verkocht zouden worden. Van een andere collega kreeg ik net een foto van een bord met een schoen erop. Er zijn er dus meer dan zesduizend verkocht", zegt Aniek die als stagiaire in de patisserie werkt.

De familie Leeggangers zat in het oranje gestoken in de auto en stond al ruim twintig minuten te wachten. En ze kwamen niet eens voor de oranjetompoucen, maar voor de tijgerbollen. Ze waren getipt dat die hier heel lekker zijn. Eén vrouw baalde flink. Ze was in de rij gaan staan om een paar tompoucen te kopen, maar kwam er na een uur achter dat het ging om het afhalen van bestellingen.

