Dicky en Jacob houden terras van hun eetcafé dicht: ‘Het is nog te vroeg’

Dicky en Jacob Bos hebben besloten hun terras voorlopig nog niet te openen. vergroot

Het terras van eetcafé Het Trefpunt in ’s Gravenmoer blijft voorlopig dicht. Waar andere horeca-uitbaters staan te springen om weer open te gaan, hebben Dicky en Jacob Bos besloten om nog even te wachten. “In eerste instantie waren we ook euforisch, maar als je realistisch kijkt, is het nog te vroeg.”

Het was geen makkelijke beslissing, vertelt Dicky dinsdagmorgen. “We hebben er lang over nagedacht, maar uiteindelijk toch besloten het niet te doen. Het terras blijft dus dicht.”

Dicky (64) heeft van dichtbij gezien hoeveel leed corona kan toebrengen. “Zoveel mensen knokken nog voor hun leven op de intensive care. Dan kunnen wij niet zomaar ons terras opengooien. Om ons personeel en de gasten te beschermen, maar ook uit respect voor de medewerkers in de zorg.”

“Ik zie veel steun van vaste gasten, maar ook van mensen die ik helemaal niet ken.”

Op de Facebookpagina van de zaak hebben tientallen mensen gereageerd op de beslissing. En allemaal steunen ze Dicky en Jacob in hun beslissing. “Dat doet me heel veel”, vertelt Dicky. “Ik zie veel steun van vaste gasten, maar ook van mensen die ik helemaal niet ken.”

Sinds hun komst naar het dorp zeven jaar geleden is Het Trefpunt weer een bloeiende zaak. Dorpsbewoners, maar vooral fietsers en wandelaars weten de zaak goed te vinden. Afhalen van maaltijden kan op dit moment wel, maar wanneer wil het echtpaar het terras met tien tafels dan openen? “Eind mei, begin juni”, denkt Dicky. “Net als vorig jaar. Dat voelt een stuk beter.”

Het Trefpunt in 's Gravenmoer. vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.