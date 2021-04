Noodverordening in Breda, horeca in het centrum moet dicht

De gemeente Breda heeft een noodverordening afgekondigd voor het centrum, Park Valkenberg en het stationsgebied. Alle horeca moet dicht, waarbij het gaat om afhaalpunten die de deuren moeten sluiten.

Het was de hele dag al druk in Breda, waar veel mensen genoten van hun vrije dag en Koningsdag vierden in de stralende zon. De grootste drukte was in Park Valkenberg, dat al vroeg in de middag op slot ging.