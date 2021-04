Enorme drukte in Park Valkenberg in Breda (foto: SQ Vision) Lang in de rij voor het Spoorpark in Tilburg. De cirkels geven aan waar je in het park mag zitten. Drukte bij de ingang van Park Valkenberg. Volgende Vorige vergroot 1/4 Enorme drukte in Park Valkenberg in Breda (foto: SQ Vision)

De ME wordt ingezet om park Valkenberg in Breda te ontruimen. Het park werd in de middag al afgesloten voor nieuwe bezoekers vanwege de drukte. In het Spoorpark in Tilburg mochten parkbezoekers alleen naar binnen op het moment dat anderen het park uit gingen. In beide parken ging rond vier uur de politie naar binnen.

Fabian Eijkhout Geschreven door

In eerste instantie werd park Valkenberg afgesloten, maar mocht iedereen die binnen was wel gewoon blijven. Opvallend was dat het probleem vooral het gebied rond de vijver in het Bredase park was. Daar kwamen vriendengroepen samen en stond iedereen bij elkaar. De rest van het park was juist leeg.

Rond vier uur ging een grote groep politieagenten en ME'ers het park in omdat te veel mensen ophoopten bij een muziekinstallatie. De ME heeft die in beslag genomen, in de hoop dat iedereen weer op gepaste afstand van elkaar kan blijven. Niet veel later moest iedereen alsnog het park verlaten. 'U moet nu het park verlaten, anders zal er geweld worden gebruikt', werd er omgeroepen. Het park loopt na binnenkomst van de politie redelijk snel leeg.

De ontruiming volgde kort na een aantal kleine opstootjes in Breda. Het park werd helemaal ontruimd om grote ongeregeldheden te voorkomen.

Bootjes en over hekken klimmen

Hoewel de ingangen van park Valkenberg gesloten waren, wisten er toch nog mensen het park binnen te komen. Bootjes voeren van de ene naar de andere kant en daar verdienden de bootbezitters goed geld mee.

"We hebben net een hele groep naar de overkant gebracht, voor 150 euro, 2 bier en een sigaret. Ze roepen ons vanaf de overkant, ook om drank te brengen", zeggen twee vrienden. Lang duurde het overvaren van parkbezoekers niet, politie en boa's grepen al snel in. Bootjes moeten doorvaren en weg bij de aanlegsteiger.

Per boot naar het afgesloten park. vergroot

Op het moment dat de bewaking in het Spoorpark in Tilburg even niet in de buurt was, klommen meerdere mensen over de hekken om het park binnen te komen. Terwijl op dat moment de politie in samenwerking met beveiligers ook al bezig was om een grote groep naar de uitgang te begeleiden.

'Groepjes van 40 man'

In Tilburg werd geprobeerd de drukte onder controle te houden door alleen mensen naar binnen te laten als er mensen het park uit gingen. In totaal mochten er 1500 mensen in het park zijn. Er was geen teller, maar de beveiligers maakten een schatting. Mensen moesten soms een half uur wachten voor ze het park binnen mochten.

De gemeente Tilburg zag geen problemen. "We hebben er alles aan gedaan om drukte in parken en Piushaven te voorkomen. Het Spoorpark is niet te druk, want je mag er pas in als er ruimte is." De woordvoerder van de gemeente geeft aan dat er veel geleerd is van eerdere warme dagen.

Een jongen kwam het park uit, hij ging weg omdat het voor hem 'te druk' was. Hij is zijn baan kwijt door de coronacrisis en vond het niet leuk om vervolgens veel mensen bij elkaar te zien in het park. "Groepjes van veertig man, met kratten bier. Ze worden weggestuurd door boa's, maar het klontert daarna weer samen."

Ook in Eindhoven wordt het inmiddels te druk in veel parken. De gemeente vraagt iedereen zich vooral aan de regels te houden.

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK: Park Valkenberg in Breda deels afgegrendeld vanwege verwachte drukte

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.