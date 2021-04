Park Valkenberg in Breda deels afgegrendeld vanwege verwachte drukte

Toegangscontroles bij het Valkenbergpark in Breda (foto: Eva de Schipper). Foto: Eva de Schipper. Foto: Eva de Schipper. Volgende Vorige vergroot 1/3 Toegangscontroles bij het Valkenbergpark in Breda (foto: Eva de Schipper).

Park Valkenberg in Breda is dinsdag gedeeltelijk op slot. Verschillende in- en uitgangen zijn met hekken en zwart zeil afgezet. Het park is alleen toegankelijk via de ingangen aan de Willemstraat, het Kasteelplein en de John F. Kennedylaan. Zo wil de gemeente Breda voorkomen dat het op deze Koningsdag te druk wordt in het stadspark.

Sandra Kagie & Eva de Schipper Geschreven door

Beveiligers staan bij de ingangen om bezoekers te controleren. Alcohol mag slechts in beperkte mate het park mee in worden genomen. Ook zijn geluidsdragers niet toegestaan en fietsers mogen na twaalf uur het park niet meer in.

Rond halftwaalf was het nog rustig in het park, zo constateerde onze verslaggever.

'Beetje saai'

Het is een beetje saai. Echt jammer dat het zo moet", zeggen Henk en Angela Stoop die rond halftwaalf in het park waren. "Normaal gesproken op Koningsdag zouden we hier om halftien al zijn. Overal bij de kraampjes kijken. Meedoen met spelletjes, lekker eten en mensen kijken." Ze vinden het vooral jammer voor de kinderen dat het geen Koningsdag is zoals andere jaren. Maar toch zijn ze blij dat ze er even uit zijn.

Zaterdagavond werd het park in Breda nog ontruimd door de politie en de ME. Dit nadat het eerder al door de gemeente was afgesloten om te voorkomen dat het er te druk werd.

