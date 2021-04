Judobond wijst Sanne van Dijke en Guusje Steenhuis aan voor Spelen

Sanne van Dijke mag naar de Spelen (foto: OrangePictures). vergroot

Judoka Sanne van Dijke uit Heeswijk-Dinther vertegenwoordigt Nederland komende zomer op de Olympische Spelen in de klasse tot 70 kilogram. De 25-jarige Europees kampioene heeft van de Nederlandse judobond de voorkeur gekregen boven Kim Polling (30). Guusje Steenhuis uit Grave is aangewezen in de klasse tot 78 kilogram. Roy Meyer uit Breda mag niet naar de Spelen.

ANP Geschreven door

Van Dijke en Polling waren drie jaar lang in een tweestrijd verwikkeld om een olympisch ticket; Nederland mag per gewichtsklasse maar één judoka naar Tokio sturen. Een selectiecommissie nam in de afweging de medailles die tijdens de kwalificatieperiode van drie jaar zijn behaald, de resultaten tegen judoka's uit de top 10 van de wereld en de positie op de mondiale ranglijst mee.

Vrouwen tot 78 kilo

In de klasse tot 78 kilogram kreeg Guusje Steenhuis uit Grave de voorkeur boven Marhinde Verkerk.

Mannen boven honderd kilo

Bij de mannen boven 100 kilogram viel de keuze op Henk Grol. Hij rekende in een tweestrijd af met Roy Meyer uit Breda, die hij eerder deze maand op de EK in Lissabon nog versloeg.

