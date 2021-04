Hoofdprijs Koningsdag-Staatsloterij naar Brabant: 20 jaar lang 250.000 euro

Archieffoto vergroot

De hoofdprijs van de Koningsdagtrekking van de Staatsloterij is gevallen in Oisterwijk. De gelukkige deelnemer krijgt 20 jaar lang 250.000 euro per jaar, belastingvrij.

Het winnende lotnummer is DE 54335. "Wij feliciteren de gelukkige winnaar met deze grote prijs. Het zal een bijzondere gewaarwording zijn, als hij of zij het lotnummer nakijkt en ziet dat er de komende 20 jaar ieder jaar zo'n mooi bedrag wordt overgemaakt," vertelt Sander van de Vooren, prijswinnaarbegeleider bij Staatsloterij.

Omdat het om een abonneespeler gaat, wordt het prijzengeld automatisch overgemaakt naar de bankrekening van deze prijswinnaar. Vanwege de privacy maakt de Staatsloterij niet bekend om wie het gaat. Alleen de woonplaats van de winnaar wordt vermeld.

De volgende Staatsloterijtrekking is op 10 mei. Dan staat de Jackpot op 26.300.000 euro belastingvrij, en die valt zeker.

