Eindelijk weer funshoppen en snuffelen zonder afspraak: 'Vrijheid terug'

Nu het weer mogelijk is om te winkelen zónder daar eerst een afspraak voor te maken, lieten veel mensen er woensdag geen gras over groeien. "Het geeft vrijheid terug. Gewoon lekker weer even snuffelen zonder dat je je meteen verplicht voelt iets te kopen. Funshoppen, fijn dat het weer kan."

Bij kledingzaak Costes in Tilburg vertelt een bezoeker dat ze maanden niet heeft geshopt. Nu het weer kan zonder eerst een afspraak te maken, is ze meteen een van de eersten. Niet dat ze per se iets nodig heeft. "Maar het is fijn dat het weer mag", zegt ze. "Gewoon even snuffelen." Als het te druk mocht worden, dan is ze meteen weer weg.

Maar deze woensdagochtend heeft ze zeker een veilig gevoel in de winkel. Het winkelen is dan ook nog steeds aan regels gebonden. Zo mag er per 25 vierkante meter één klant binnen zijn. Verder moeten klanten verplicht een mondkapje te dragen, 1,5 meter afstand houden en hun handen desinfecteren bij binnenkomst.

"Wel nog regels, maar iets meer naar het normaal", vat een medewerker van de kledingzaak in Tilburg het samen. Ze heeft echt uitgekeken naar dit moment waarop klanten weer spontaan kunnen komen binnenlopen. "Dat hebben we echt gemist", zegt ze.

Dat gevoel herkent ook een medewerker van kledingzaak America Today in Eindhoven. Hij verwacht dat het druk wordt. Zeker volgende week wanneer het meivakantie is. Bij de ingang zal steeds iemand staan om te tellen hoeveel mensen er binnen te zijn. Dit om te voorkomen dat het te druk wordt. "We hopen dat we flink kunnen tellen", zegt hij.

Een van de eerste bezoekers hier geeft aan het winkelen zónder afspraak wel weer heel leuk te vinden. Ze is er wel nog speciaal vroeg bij. Om de drukte te vermijden. En dat is gelukt. Net als het shoppen.

