Piloot Pieter vertrekt met zijn vrouw en vijf kinderen naar Afrika

Piloot Pieter Room vertrekt met zijn gezin voor hulporganisatie MAF naar Afrika (foto: Jan Peels)

Helikopterpiloot en vlieginstructeur Pieter Room uit Vught geeft een veelbelovende carrière bij de Koninklijke Luchtmacht op voor een leven zonder vast salaris in Centraal- en Oost-Afrika. De 37-jarige piloot vertrekt met zijn vrouw en vijf kinderen en gaat vanuit Oeganda vliegen voor zendings- en hulporganisatie Mission Aviation Fellowship (MAF).

"We hebben er samen lang over nagedacht, maar het werk van MAF spreekt mij en m'n vrouw Klarieke heel erg aan. Bovendien geloof ik in een God die een plan voor ons leven heeft", vertelt Pieter terwijl we een trainingsvliegtuig uit de hangar op vliegveld Teuge duwen.

In 2007 ging Pieter in dienst bij Defensie en begon hij aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Na een vliegopleiding in Woensdrecht en in de VS werd hij piloot op de Chinook-transporthelikopter in Gilze-Rijen. Pieter vloog honderden missies en werd ook ingezet bij vredesoperaties van de VN in Mali. Deze zomer neemt hij ontslag en maakt de overstap naar hulporganisatie Mission Aviation Fellowship (MAF).

Pieter voor zijn Chinook-helikopter.

Bij de christelijke hulporganisatie wordt hij een zogenoemde 'bushpiloot' die met een van de honderddertig eenmotorige vliegtuigen in de moeilijkste omstandigheden op onverharde banen kunnen landen en opstijgen.

"Ik kan je wel laten zien hoe dat is, stap maar in", zegt Pieter. Even later maken we hoog in de lucht een canyonturn, een extreem scherpe bocht en zet hij, terwijl de neus van het vliegtuig omhoog gaat, de motor uit. We lijken wel achteruit terug te vallen. "Dit is een stall, nu valt het vliegtuig dus naar beneden", zegt hij lachend. Gelukkig start de motor weer en gaan we na een stukje vrije val weer omhoog.

"Het is ook een beetje zoals vroeger de nonnen op missie gingen naar Afrika."

Om voor de organisatie te kunnen vliegen moest Pieter naast zijn helikopterbrevet eerst ook een opleiding tot vliegtuigpiloot afronden. "Bij de MAF hebben ze geen helikopters en het was voor mij een wonder dat ik bij defensie gevraagd werd om die switch te maken", zegt Pieter.

Hij gaat vanuit Oeganda met hulpgoederen vliegen naar onder meer gemeenschappen in Zuid-Soedan, Congo en Kenia. Verder wordt hij instructeur voor andere MAF-vliegers in Afrika. "Het is ook een beetje zoals vroeger de nonnen van Regina Coelie op missie gingen naar Afrika", zegt Pieter. Deze zomer vertrekt hij met zijn gezin.

