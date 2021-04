Avondklok soms ook een zegen: 'Geen scooters, geen schreeuwende mensen'

Archieffoto: ANP vergroot

Het was misschien wel de meest omstreden coronamaatregel waar we mee te maken kregen: de avondklok. Maandenlang mochten we na negen uur 's avonds niet meer de straat op, behalve om de hond uit te laten en in een noodsituatie. Later ging de avondklok een uurtje later in, maar toch: binnen blijven was de strikte regel. Hoe kijken we terug op deze lockdownperiode?

We vroegen in een poll op Facebook en Instagram of de avondklok waarmee we sinds 24 januari te maken hadden, zwaar was of dat het juist allemaal wel meeviel. De meerderheid van het publiek had er weinig moeite mee om binnen te blijven in de avond- en nachtelijke uren, zo blijkt.

"Erg fijn dat de hangjeugd nu niet liep te etteren tot laat in de nacht."

Sommigen vonden het zelfs best fijn, die stilte op straat. "Ik vond het wel prima, gaf ook zeker rust", schrijft Petra. Ook Nicole zag voordelen: "Lekker rustig aan de kant waar wij het raam altijd open hebben 's nachts! Geen auto's, geen scooters, geen schreeuwende mensen die in de nacht naar huis gaan. Zal weer even wennen worden." En Emilie laat op Facebook weten: "Ik vond het erg fijn dat de hangjeugd nu niet meer op straat hing en liep te etteren tot laat in de nacht."

De meesten hebben de maatregelen rond de avondklok gelaten ondergaan, zo blijkt uit de vele reacties. "Stelt niks voor, want we doen net of het iets verschrikkelijks was om na tien uur niet buiten te moeten. Nou, drukmakerij om niets. Gewoon omdat het opgelegd was, was het een dingetje", schrijft John op Instagram. "Viel best mee, beetje als vroeger: op tijd thuis zijn", vond ook Marie.

Voor sommigen was het geen opgave, maar business as usual. "Met een peuter van drie en een baby van twee maanden kwamen wij na acht uur 's avonds toch al niet buiten", zegt Desiree. Dat vindt ook Edith: "Persoonlijk vond ik de avondklok de minst ingrijpende maatregel, maar ik kom sowieso nergens in de avond. Alleen de hond uitlaten en dat mocht gewoon. Maar ik ben blij voor iedereen die nu weer naar buiten mag."

"Hoe is het mogelijk dat bijna iedereen deze ingrijpende vrijheidsbeperking oké lijkt te vinden?"

Uit enkele reacties blijkt dat de avondklok lastig was, juist omdat het werd opgelegd door overheid. Zo vindt Josti: "Het idee dat een overheid mag bepalen wanneer jij wel of niet op straat mag komen. Zeer bedenkelijk." Dat vond ook Arno: "Hoe is het mogelijk dat bijna iedereen deze ingrijpende vrijheidsbeperking oké lijkt te vinden? Het gaat de goede kant uit hier in Nederland, het lijkt China wel."

Een enkeling vond het wel zwaar. Patricia laat op Facebook weten: "Veel last van gehad, vooral de weekenden. Mijn zoon, ouders en schoonmoeder wonen op een uur, anderhalf uur afstand bij me vandaan en dan is het niet normaal dat we rond halfacht verplicht naar huis moesten om op tijd thuis te zijn. Voor mijn jongste zoon van 18 vond ik het nog het ergst. Ik moet er niet aan denken dat ik op mijn achttiende niets meer mocht in het leven. Ik vind het knap dat, hij zich door deze ellende heen slaat ondanks zijn depressie." Esmeralda vond het 'een vreselijke tijd'. En Rens schrijft: "Nooit meer van die grappen uithalen."

"Over twee weken code zwart in de ziekenhuizen."

En dan zijn er degenen die het opheffen van de avondklok en de andere versoepelingen met zorgen tegemoetzien. "Ik heb meer last van het feit dat er weken te vroeg versoepeld wordt. Zeker na Koningsdag", schrijft Susanne. "Over twee weken code zwart in de ziekenhuizen. Maar ja. Dat zal iedereen die de regels aan zijn laars lapt een zorg wezen. Ikke, ikke, ikke. Vreselijke rotmentaliteit, hier in Nederland."

