Rolf kreeg nog geen coronaprik, nu loopt hij rond met een zuurstoftank

Rolf van Os (51) uit Sint-Oedenrode werd vrijdag ontslagen van de corona-afdeling van het ziekenhuis en maandag ging hij alweer aan het werk. Met een rugzak met daarin zijn zuurstoftank sjokt hij over de werkvloer van zijn metaalbedrijf Normex in Schijndel. Hij is zich rot geschrokken en wil iedereen waarschuwen.

Vorige week maandag belandde Rolf met hoge koorts in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Hij bleek er ernstig aan toe te zijn. "Daar schrok ik echt van. Ik wist niet dat het zo erg was."

"Het coronavirus heeft elke zwakke plek in mijn lichaam aangepakt."

Rolf kwam meteen op de corona-afdeling te liggen. Hij was heel erg bang. "Het was verschrikkelijk. Ik sta nu ook weer half te janken. Het coronavirus is een beest dat echt elke zwakke plek in mijn lichaam heeft aangepakt. Het is met geen pen te beschrijven. Ik was zo ontzettend bang. Iedereen was ziek bij ons, dus ik lag daar helemaal alleen."

Gelukkig knapte Rolf heel langzaam op. "Toen kwam er een mogelijkheid om eerder naar huis te gaan met behulp van een zuurstofapparaat. Ik heb sindsdien elke dag een fles van een paar liter in een tas op m'n rug hangen. Op die manier kan ik weer functioneren, weer aan het werk."

Elke ademteug kost hem sindsdien moeite. Hij beweegt het liefst zo min mogelijk. "Maar er is niets mooiers dan weer deel uitmaken van het gezinsleven en doen wat jij fijn vindt. De thuissituatie heelt."

"Als jij niet zo ziek geworden bent, heb je gewoon geluk gehad."

Uit een longscan bleek dat Rolf 'coronalongen' heeft overgehouden aan het virus. "Daar baal ik heel erg van. Het is afwachten of het geneest." Hij kan niet wachten om gevaccineerd te worden. "Ik wil die spuit heel erg graag. Helaas ben ik net voor de eindstreep gestruikeld."

De versoepelingen geven Rolf een dubbel gevoel. "Ik snap dat mensen hun vrijheid terug willen. Dat wil ik zelf ook! Maar als jij niet zo ziek geworden bent, heb je gewoon geluk gehad. Er zijn heel veel mensen die dat geluk niet hebben."

