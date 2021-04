Bloemencorso Valkenswaard gaat door, maar zonder de beroemde parade

Vorig jaar ging er een streep door het Bloemencorso Valkenswaard vanwege de coronacrisis, dit jaar gaat het evenement wel door en worden in september de bloemetjes buitengezet. Maar zonder de traditionele kleurrijke parade met praalwagens door het centrum, meldt de organisatie woensdag.

Het bestuur van het evenement heeft samen met de voorzitters van de buurtschappen en bouwgroepen gekeken wat er dit jaar mogelijk is. Gekozen is voor verschillende bloemenpodia en -objecten, die verspreid staan door het dorp. Muziek bij de podia, live entertainment, theater, alles is mogelijk. Bezoekers kunnen in het tweede weekend van september langs de bloemrijke kunstwerken wandelen.

Thema 'In bloei'

Het thema is 'In Bloei', een knipoog naar het feest dat het Corso in Valkenswaard is en het opbloeien, steeds vrijer worden van belangrijke zaken in de samenleving. Het thema waarvoor eerder werd gekozen, 'Wereldse feesten', wordt doorgeschoven naar een ander corsojaar.