Een coronaproof Koningsdagfeest met dj's tussen de flats in Breda

Voor de meeste Brabanders was Koningsdag heel wat soberder dan andere jaren, maar op het Brouwersplein in Breda werd een feestje gevierd als nooit tevoren. Volledig coronaproof, dat zeker. Joep van Meel organiseerde er een dancefeest in de binnentuin van het Brouwhuisplein.

“Het was heel erg vet”, blikt Joep een dag later terug. “De binnentuin hier leent zich uitstekend voor zo’n feestje.” Vanuit hun huiskamer of balkon konden alle buren meegenieten. Want het was een heel professionele opzet. “We hebben een hele dj-booth opgebouwd, er was een lichtshow, vijf dj’s kwamen optreden”, somt Joep op.

"In normale tijden hadden we dit nooit kunnen organiseren."

Met de buurt is er wat geld opgehaald voor de jongens die het professionele licht en geluid verzorgden. “In normale tijden hadden we dit nooit kunnen organiseren. Maar die gasten hebben ook zoiets van ‘we staan al een jaar stil’, die handen jeuken. Die vinden het heerlijk om gewoon weer eens iets te kunnen doen.”

Samen met een paar bewoners heeft Joep het dancefeestje van de grond gekregen. “Bewoners hebben ook zelf gedraaid achter de draaitafel. We hebben vooral heel veel mensen enthousiast gemaakt, het was een mooi feest”, kijkt Joep terug. En de buurt van het Brouwhuisplein was een dankbaar publiek. “Voor zover ik weet zijn er nul klachten geweest. We hadden het ook vooraf gevraagd bij de gemeente en de woningbouwvereniging.”

"Dat je kijkt, wat kunnen we wél doen."

Hopelijk is er volgend jaar weer een 'normaal' Koningsdagfeestje op het Brouwhuisplein. Maar anders verzint Joep vast gewoon weer wat anders. "Het is toch heel bijzonder dat iedereen meedoet. Dat je kijkt: wat kunnen we wél doen? En dat dit dan mogelijk is."

