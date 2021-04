Oud-topturnster Loes Linders wilde niet dat haar dochtertje ging turnen

Loes Linders in actie op het WK van 2005 in Melbourne vergroot

Heel erg confronterend, maar een goede stap. Zo omschrijft Loes Linders uit Uden het rapport dat is gepresenteerd over de jarenlange misstanden in de turnsport. Linders is blij dat het structurele grensoverschrijdende gedrag is bewezen. “Ik heb in een bizarre wereld geleefd.” Ze hoopt dat haar dochtertje Jinte (4) veilig kan gaan turnen.

Eigenlijk wordt de 33-jarige Loes Linders nog elke dag geconfronteerd met het gedrag van coaches uit haar verleden. Zeker nu haar dochtertje ook op turnen zit. “Ik heb altijd gezegd dat als ze wilde gaan turnen, ze dat niet mocht.”

De liefde voor het turnen van haar dochter is voor Loes een groot dilemma. “Nu staat ze met een pakje aan het EK te kijken en doet ze alles na. De passie en liefde die zij uitstraalt, zo ben ik ook ooit begonnen. Maar dat is bij mij geblokkeerd.”

"Het is moeilijk te geloven dat de nieuwe aanbevelingen opgevolgd gaan worden.”

Loes Linders, die op haar 21e stopte met turnen, herkent zich volledig in de conclusies uit het rapport waarin de gymsport wordt omschreven als gevaarlijk:

doortrainen met blessures,

aanzetten tot ongezond gewichtsverlies,

intimidatie,

manipulatie,

chantage,

isolatie.

“Ja dat was het allemaal! Wat is gebeurd hoort niet bij topsport en dat kregen wel vaak te horen.” Linders had heel haar leven het gevoel dat ze de misstanden die zij lang geleden aankaartte maar moest bewijzen. Altijd zat ze ook met dezelfde vraag: “Wat denkt iedereen van me?” Ze vindt het fijn dat de misstanden nu zwart op wit staan en bevestigd zijn.

"De turncarrière van mijn dochter? Daar wil ik als moeder straks niet mee worstelen."

Het wantrouwen richting de turnsport zit diep bij Loes Linders. Het heeft een trauma opgeleverd waar ze in de loop der jaren een weg in heeft gevonden, ook door haar gezin. “Het maakt je strijdlustig.”

Hoewel de gymnastiekbond bij de presentatie van het rapport excuses heeft gemaakt en beterschap heeft beloofd, is er nog altijd een diep wantrouwen bij Linders. Ze vraagt zich af of de KNGU voldoende kundigheid en geld heeft om de cultuur te veranderen.

"Via Jinte vind ik heel voorzichtig de liefde voor de sport terug."

Haar wantrouwen is ook gevormd door eigen ervaringen. ”Uiteindelijk heb ik in 2008 al aan de bel getrokken. Achteraf bleek dat mijn ouders dat toen ook al hebben gedaan en er is niks mee gebeurd. Het is moeilijk te geloven dat de nieuwe aanbevelingen opgevolgd gaan worden.”

Het maakt dat Loes nu al nadenkt over een mogelijke turncarrière van haar dochter. “Jinte turnt nu in Uden, daar heb ik geen problemen mee. Via haar vind ik ook heel voorzichtig de liefde voor de sport terug. Als ik even vooruit denk zeg ik nee tegen topsport, daar wil ik als moeder straks niet mee worstelen. Aan de andere kant, wie ben ik om haar dat af te nemen?”

