Terras bij golfbaan Best mag toch niet open: 'Al het eten in de vuilnisbak'

Zoals iedere woensdag stond de 70-jarige Will Cuijpers vanmorgen op de golfbaan in Best om een balletje te slaan. Hij verheugde zich erop om daarna eindelijk weer een biertje te drinken op het terras, dat vandaag dankzij de coronaversoepelingen open zou gaan. Groot was de teleurstelling toen bleek dat het restaurant toch dicht was. En niet alleen voor Will, ook voor de uitbater. Hij kreeg een half uur voor openingstijd te horen dat de boel op slot bleef.

Will speelt al jaren golf in Best, samen met een groep leeftijdsgenoten. "Ik ben een van de jongsten", zegt hij. "De gemiddelde leeftijd is 80 en er is zelfs iemand van 95 die hier regelmatig te vinden is. En allemaal hebben we tenminste één vaccinatieprik gehad."

"Nadat we hadden gespeeld, gingen we richting het terras", vervolgt Will. "Kijk, ik kan thuis in de tuin natuurlijk ook een biertje drinken, maar we waren juist blij met de belofte van dat gezamenlijke drankje. Hole 19 noemen we dat, dan komen we bij van de 18 holes waarin wel gewerkt moet worden."

"En toen stonden we daar voor een gesloten deur. De eigenaar was net zo verbaasd als wij. Hij kon al het eten zo in de vuilnisbak kieperen. Dat is toch volslagen idioot."

"Je kunt er zelfs een viergangenmenu bestellen, dat is wel wat anders dan een broodje bal."

Een golfbaan wordt volgens de overheidsregels gezien als een sportvereniging. En kantines van sportclubs zijn vanwege het coronavirus sinds eind september dicht voor publiek. "Een golfbaan met een volledig uitgerust restaurant met terras, dat valt toch niet onder de noemer sportkantine?", aldus Will. "Dit is toch niet vergelijken met een voetbalclub. Je kunt er zelfs een viergangenmenu bestellen, dat is wel wat anders dan een broodje bal", zegt hij.

Bas Geurtjens, baanmanager van Golf Best en uitbater van restaurant Dimples, stond vanmorgen met zijn rug tegen de muur. Net als alle horeca-ondernemers wilde hij om 12 uur de deuren openen, toen hij werd teruggefloten door de gemeente Best.

"Het is geen moment bij ons op gekomen dat wij niet open zouden kunnen gaan."

"We zijn een volwaardig horecabedrijf. Niet alleen mensen die hier golfen, maar ook passanten kunnen hier gewoon een drankje doen of een hapje eten", vertelt hij. "Het is dan ook geen moment bij ons op gekomen dat wij niet open zouden kunnen gaan."

"Totdat we vandaag, een half uur voordat we open zouden gaan, te horen kregen dat we volgens het landelijke beleid een horecagelegenheid bij een sportaccommodatie zijn. En die mogen nog steeds niet open. Schijnbaar heeft de overheid besloten dat hier geen uitzonderingen in worden gemaakt."

"Vier koks waren al dagen bezig met de voorbereidingen voor het menu."

Het viel hem rauw op zijn dak. "Vier koks waren al dagen bezig met de voorbereidingen voor het menu en nog eens acht medewerkers stonden startklaar om onze gasten te bedienen. We hadden al behoorlijk wat reserveringen staan en hebben uiteindelijk zestig tot zeventig mensen moeten teleurstellen. En daarnaast nog alle golfgasten, die er gewoon vanuit gingen dat ze hier vandaag terecht konden."

Bas Geurtjens vervolgt: "Alle sporten, zoals tennis, voetbal en hockey, die mogen niet beoefend worden door volwassenen vanwege corona. Maar golf is altijd doorgegaan en was daar de uitzondering op. Dan is het heel vreemd dat wij opeens op de grote hoop worden gegooid en worden teruggefloten door een niet te volgen, onbegrijpelijke redenatie."

"We laten ons toch niet failliet gaan door totale willekeur?"

De frustratie is groot, en 'zit momenteel in mijn nekspier', zegt hij. Een financiële domper is het ook. "Als er op 11 mei, als de volgende versoepelingen worden aangekondigd, niets verandert, dan sluit ik niet uit dat we samen met de andere golfbanen stappen gaan ondernemen. We kunnen niet anders. Het water staat ons aan de lippen. En we laten ons toch niet failliet gaan door totale willekeur, een interpretatie?"

De gemeente Best bevestigt dat er vandaag contact is geweest met het restaurant, met de mededeling dat ze niet open mochten. "De horeca bij sportclubs, commercieel en niet-commercieel, is gesloten. Wij volgen hierbij het landelijke beleid", aldus een woordvoerster van de gemeente. "Dat het telefoontje pas om halftwaalf werd gepleegd, is omdat 'de exacte invulling van de landelijke regelgeving soms heel laat komt", aldus de gemeente.

