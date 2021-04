Opening terrassen zonder problemen verlopen, na zes uur alle gasten weg

De terrassen waren rond zes uur leeg in Breda (foto: Omroep Brabant). vergroot

De eerste dag van de heropening van de terrassen is goed verlopen. De terrassen zaten vol en rond zes uur gingen de gasten zonder problemen weg. Eerder vreesden horecaondernemers dat terrasbezoekers na zes uur naar de parken zouden trekken, daarom pleitten ze voor een ruimere openingstijd.

Amir Ibrahim, assistent-manager bij restaurant Con Fuego op de Grote Markt in Breda, keek lang uit naar de heropening van de horeca. "Het was een fantastische dag. Rond zes uur was het wel even aankijken, want sommige mensen bleven toch iets langer zitten. Maar alles is rustig en gecontroleerd verlopen."

Weinig zon

Het zonnetje verdween in Breda regelmatig achter de bewolking. Ibrahim is dan ook nog voorzichtig over de toekomst. "Ik maak me daar wel zorgen over. Het is nu wat winderig en het zonnetje viel weg. Maar wat als het straks echt mooi weer is? Gaan de mensen om zes uur dan wel naar huis en niet naar het park? Dan krijg je misschien weer taferelen zoals op Koningsdag." De ME moest toen 's avonds het park ontruimen nadat het de hele dag al onrustig in Breda was.

Om zes uur waren woensdag sommige terrassen op de Grote Markt in Breda al helemaal leeg. Op andere plekken zaten nog mensen. Die konden geen drankjes meer bestellen, maar mochten hun consumptie wel rustig opdrinken. Rond tien voor half zeven waren alle gasten vertrokken.

Ook in het Bredase Park Valkenberg was het rustig. Daar stond overdag wel beveiliging bij de ingang die ervoor zorgde dat mensen niet door het park fietsten en dat mensen niet teveel drank mee naar binnen namen.

Politie maakt zich zorgen

Zorgen dat de terrassen om zes uur leeg zijn, is in eerste instantie een verantwoording van de horeca en gemeente, zegt Maarten Brink van politievakbond ACP Zeeland-West-Brabant. "Mensen wegsturen is verder aan de boa's. Maar als het daarna ergens fout gaat zoals in het park, is dat een taak voor de politie."

Brink maakt zich zorgen. De politie heeft haar handen vol op zonnige dagen en agenten zijn nog niet gevaccineerd. "En er is nog geen nieuwe cao. Dat stuit ons tegen de borst. De politie moet vooraan staan als het mis gaat en wordt steeds gedwongen voorwaarts te gaan, maar als die cao er niet komt gaan we actie voeren. Er wordt dan geen politie ingezet bij evenementen."

