Brabantsedag in Heeze gaat weer niet door: versoepelingen komen te laat

De Brabantsedag in Heeze gaat dit jaar opnieuw niet door. Voor het tweede jaar op rij wordt de grootse theaterparade uitgesteld vanwege corona. De aangekondigde versoepelingen komen volgens de organisatie te laat voor de voorbereidingen die nodig zijn voor het evenement.

De beslissing om de parade voor het tweede jaar op rij af te gelasten is 'met pijn in het hart' genomen. "De data van de overheid brengen met name het fysieke bouwproces, dat op 1 juni van start zou gaan, in gevaar. Daardoor is het niet mogelijk om de Brabantsedag op verantwoorde wijze door te laten gaan, zonder in te boeten aan de kwaliteit die bij ons evenement hoort", laat de organisatie weten.