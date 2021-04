Gerrie viert heropening van de terrassen met kroegentocht: 'Al 130 gehad'

Gerrie Vermeulen op het terras (foto: privécollectie) Nog een terras (foto: Gerrie Vermeulen) En nog een terras (foto: Gerrie Vermeulen) En nog een terras (foto: Gerrie Vermeulen) En nog een terras (foto: Gerrie Vermeulen) En nog een terras (foto: Gerrie Vermeulen) En nog een terras (foto: Gerrie Vermeulen) En nog een terras (foto: Gerrie Vermeulen) En nog een terras (foto: Gerrie Vermeulen) Volgende Vorige vergroot 1/9 Gerrie Vermeulen op het terras (foto: privécollectie)

Dat de terrassen weer open zijn is voor veel mensen goed nieuws. Maar de 52-jarige Gerrie Vermeulen uit Breda is er wel zó blij mee, dat hij de hele dag niets anders heeft gedaan. Hij heeft zich tot doel gesteld om op élk terras in Breda te gaan zitten. Dat vertelde hij donderdagmorgen in het programma WAKKER! op Omroep Brabant radio.

Janneke Bosch Geschreven door

Woensdag heeft hij al een goed begin gemaakt: op 130 Bredase terrassen is hij neergestreken. Wat overigens niet wil zeggen dat hij katje lam weer thuiskwam: “Ik had maar twee pilsjes op!”

"Dit maken wij waarschijnlijk nooit meer mee in ons leven."

Hij ziet het meer als een ludieke actie om te vieren dat de terrassen weer open zijn. Het doel was om op zoveel mogelijk terrassen van de stad een foto te maken. “Kijk, dit maken wij waarschijnlijk nooit meer mee in ons leven, dat de terrassen weer opengaan na zo’n lange tijd. Dus ik had als doel gesteld om op elk terras van Breda op de foto te gaan.” Dat is ook al heel aardig gelukt. "Dan kwam ik aanlopen, gaf mijn telefoon aan iemand die een foto maakte zodra ik zat. En dan stond ik weer op en ging naar het volgende terras."

Gerrie begon al op tijd in de ochtend aan zijn foto-op-het-terras-actie. Daardoor heeft hij er ook zoveel op één dag kunnen maken. “Het was gewoon een feest, want iedereen werkte mee. Het was gezellig, het was leuk.”

Maar Gerrie is nog niet klaar. Donderdag gaat hij gewoon weer verder. “Straks ga ik naar café Tuinzicht en dan ga ik de wijken af. Breda is niet alleen het centrum natuurlijk.”

"Geen idee hoeveel ik er nog moet."

Wanneer hij precies klaar is, dat weet Gerrie eigenlijk niet precies. “Ik heb er 130 gehad, maar geen idee hoeveel ik er nog moet.”

