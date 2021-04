Strandhuys mag terras openen, maar het strand blijft dicht: 'Doet pijn'

Alle terrassen mochten woensdag weer open en ook het Strandhuys in Nuenen ontving weer gasten. Hoewel de temperatuur richting de 20 graden liep, lag het aangrenzende strand er verlaten bij. Voor het eerst sinds 25 jaar heeft strandbad Enode namelijk geen exploitant en blijft het tot nader order gesloten.

Het Strandhuys is eigendom van Laco Nederland. Dat bedrijf exploiteert sport- en vrijetijdsaccommodaties in het hele land. Na 25 jaar heeft het bedrijf de erfpacht van het strandbad opgezegd. De gemeente heeft namelijk grootse plannen met het bad, maar Laco wil het vooral kleinschalig houden.

"Duizenden mensen én wel drie of vier generaties hebben hier gezwommen en gerecreëerd. Het Strandhuys en het strandbad horen bij elkaar."

Toch ging het horecagedeelte open, maar bleef het strand leeg. Laco heeft hekken geplaatst om aan te geven waar de grens is. Directeur Bert Lavrijsen vindt het jammer: “Dan loop ik binnen en denk: ik kan maar tot aan de poort lopen en dan houdt het op.”, zegt Lavrijsen.

“Veel bezoekers vragen zich af wanneer ze hier weer mogen zwemmen. Het enige wat wij kunnen zeggen is dat we een terras hebben en dat het strand niet van ons is", vertelt Bert.