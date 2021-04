MMA-vechter De Ridder wint tweede wereldtitel: 'Heel bijzonder'

Reinier de Ridder verslaat Aung La N Sang weer vergroot

MMA-vechter Reinier de Ridder uit Breda heeft voor een unieke prestatie gezorgd. Na de wereldtitel in het middengewicht bij ONE Championship heeft hij woensdagnacht in Singapore ook de titel bij de lichte zwaargewichten gepakt. Opnieuw was de Maleisiër Aung La N Sang het slachtoffer. "Dit maakt me wel trots. Ik heb geschiedenis geschreven, maar het doel is om er nog een hoofdstuk aan vast te plakken."

Leon Kersten & Job Willemse Geschreven door

MMA staat voor mixed martial arts en combineert technieken uit verschillende vechtsporten. De vorige partij tussen De Ridder en La N Sang in oktober in een lichtere categorie was heel snel voorbij. Dit keer duurde de partij de volle vijf ronden. Het werd een heel intens MMA-gevecht, waarbij De Ridder uiteindelijk won omdat hij een uitgebreider repertoire had.

“The Dutch Knight” was elke ronde ietsje beter dan de titelverdediger. De Maleisiër kreeg het niet voor elkaar om De Ridder echt pijn te doen. De driekoppige jury koos na afloop unaniem voor De Ridder als winnaar.

Lekker

De vechter uit Breda blikte donderdagochtend, nadat hij een hamburger en milkshake achter zijn kiezen had, vanuit zijn hotelkamer in Singapore al weer vrij nuchter terug op zijn tweede wereldtitel. "Natuurlijk is dit mooi. Het was een prima gevecht. Dit voelt wel lekker."

De Ridder had de partij naar eigen zeggen constant 'onder controle'. "Hij was wel sterker dan de vorige keer, maar ik ben niet echt in de problemen gekomen. Ik ben natuurlijk blij dat ik heb gewonnen, maar ook blij dat het erop zit, want zes dagen voorbereiding op zo'n gevecht is niet optimaal kan ik je verzekeren."

Amerikaanse televisie

De Ridder en N Sang troffen elkaar weer omdat hun respectievelijke tegenstanders onlangs geblesseerd afhaakten. De Ridder had er geen problemen mee om in een iets zwaardere categorie te vechten. En dat gebeurde dus Nederlandse tijd woensdagnacht. In Singapore was het vroeg van de ochtend, toen De Ridder de kooi in stapte. "Dat hebben ze zo gedaan, zodat het in Amerika groot kon worden uitgezonden."

De vrouw van De Ridder was vannacht wakker, maar heeft niets van het duel gezien. "Ze kan er niet naar kijken als ik in de kooi sta. Ze was wel op, maar heeft gewacht tot ik zou bellen. En dat weet ze meteen dat het goed zit."

Derde wereldtitel?

Ondanks dat hij geschiedenis heeft geschreven -niemand behaalde ooit eerder twee wereldtitels in twee verschillende gewichtsklassen bij ONE Championship- gaat 'The Dutch Knight' niet rustig achterover leunen.

"Het doel is om er nog een hoofdstuk aan vast te plakken", zegt De Ridder. "Ik heb de wereldkampioen in het zwaargewicht uitgedaagd, dus dat kan nog wel leuk worden. Twee titels is al bijzonder en heel leuk, maar we gaan voor het hoogst haalbare."

