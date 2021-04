De Ridder gaat voor nieuwe MMA-wereldtitel: 'Ga hem een pak slaag geven'

Reinier de Ridder (foto: ONE Championship). vergroot

Reinier de Ridder gaat voor een tweede MMA-wereldtitel bij ONE Championship. De vechter uit Breda is al titelhouder in het middengewicht en komende woensdagnacht vecht hij in Singapore ook om de wereldtitel in het lichte zwaargewicht. Opnieuw is Aang La N Sang de tegenstander.

Job Willemse Geschreven door

De Ridder versloeg N Sang in oktober al en werd daarmee wereldkampioen MMA. De voorbereiding op dit duel verloopt echter heel wat stroever en onzekerder dan die voor het vorige duel. De Ridder hoorde pas donderdag dat het wereldtitelgevecht woensdagnacht kan plaatsvinden.

Het was eigenlijk de bedoeling dat De Ridder zijn wereldtitel in het middengewicht zou gaan verdedigen tegen de Rus Kiamrian Abbasov. Vorige week werd bekend dat die partij niet door kon gaan, omdat Abbasov een enkelblessure heeft opgelopen.

Op vakantie

“Dat was ontzettend zuur”, zegt De Ridder nu. “Het duurde voor mijn gevoel al heel lang voordat het gevecht werd aangekondigd, dus daar was ik al wat onrustiger door. Na die afzegging ben ik afgelopen week hier in Nederland op vakantie geweest. Ik probeerde het gevecht los te laten. Maar donderdag werd ik gebeld en vroeg men of ik weer tegen N Sang wilde vechten. Dat leek me prima.”

Ook N Sang zou, net als De Ridder, op 29 april gaan vechten. Maar ook zijn tegenstander moest geblesseerd afhaken. En daardoor staat er, vroeger dan gepland, een rematch op het programma tussen De Ridder en N Sang.

Twee verschillende wereldtitels

Beide kemphanen gaan strijden om de wereldtitel in het lichte zwaargewicht. Op dit moment is N Sang daar de titelhouder en dus gaat De Ridder opnieuw proberen om hem van zijn troon te stoten. “Dubbel kampioen worden, dat klinkt niet zo gek”, zegt De Ridder. “Ik weet dat ik hem kan hebben, dus ik reis met een heel goed gevoel af naar Azië. Ik heb er zin in.”

‘The Dutch Knight’ bewaart goede herinneringen aan het vorige duel met de man uit Myanmar. Binnen vier minuten had De Ridder N Sang al in een nekklem zitten. Een klem waar hij niet meer uit kon komen. De vechter uit Myanmar moest aftikken en De Ridder veroverde zo zijn eerste wereldtitel.

Niet bang

De Ridder is niet bang dat zijn verstoorde voorbereiding invloed gaat hebben op het duel. “Ik heb hiervoor natuurlijk gewoon een goede voorbereiding gehad. En ook op vakantie heb ik doorgetraind. Ik kan niet goed stilzitten. Ik ben fitter, sterker en scherper dan ooit. Hij krijgt een pak slaag en gaat eraan, dat kan niet anders.”

