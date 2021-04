MMA-vechter Reinier de Ridder pakt nog een wereldtitel

Reinier de Ridder verslaat Aung La N Sang weer vergroot

Reinier de Ridder uit Breda heeft voor een unieke prestatie gezorgd. Na de wereldtitel in het middengewicht bij ONE Championship heeft hij in Singapore ook de titel bij de lichte zwaargewichten gepakt. Opnieuw was de Maleisiër Aung La N Sang het slachtoffer.

De vorige partij tussen De Ridder en La N Sang in oktober in een lichtere categorie was heel snel voorbij. Dit keer duurde de partij de volle vijf ronden. Het werd een heel intens MMA-gevecht, waarbij De Ridder uiteindelijk won omdat hij een uitgebreider repertoire had.

“The Dutch Knight” was elke ronde ietsje beter dan de titelverdediger. De Maleisiër kreeg het niet voor elkaar om De Ridder echt pijn te doen. De driekoppige jury koos na afloop unaniem voor De Ridder als winnaar.

De twee troffen elkaar weer omdat hun respectievelijke tegenstanders onlangs geblesseerd afhaakten. De Ridder had er geen problemen mee om in een iets zwaardere categorie te vechten.

