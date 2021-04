Nieuw zomerfestival Spoorpark LIVE in Tilburg in augustus in première

Het Tilburgse Spoorpark is decor van een gloednieuw festival. vergroot

Je moet maar durven. Op 14 en 15 augustus wordt in het Spoorpark in Tilburg een zomerfestival gehouden met tal van Nederlandse artiesten en bands. De organisatoren van Spoorpark LIVE, dat een jaarlijks evenement moet worden, hebben er heel veel zin en vooral heel veel vertrouwen in.

“We zijn er al anderhalf jaar mee bezig en wilden dit gloednieuwe zomerfestival eigenlijk vorig jaar houden. Door corona moest het uitgesteld worden”, vertelt Jasper van de Wouw. Hij en zijn mede-organisatoren zijn niet bij de pakken gaan neerzitten. Ze grijpen nu het tweejarig bestaan van het Spoorpark aan om het dit jaar te kunnen laten plaatsvinden.

Bovendien kennen de organisatoren het klappen van de zweep. Ze zijn betrokken bij tal van andere festivals, zoals Paaspop, WiSH Outdoor, WE ARE ELECTRIC en het Paperclip Festival.

"Alles ging in een stroomversnelling."

De bezetting van de eerste editie van Spoorpark LIVE mag er zijn. “Het is snel gegaan”, vertelt Jasper. “We begonnen met Danny Vera. Toen KREZIP hier lucht van kreeg, zeiden ze dat wanneer Danny als oud-student van de Fontys Rockacademie meedoet, zij ook niet mochten ontbreken. Vervolgens meldde Kensington zich en daarna onder meer DI-RECT. Alles ging gewoon in een stroomversnelling.” Dominique Versteegen, die ook in de organisatie zit: "Die artiesten zijn heel blij dat ze weer mogen optreden."

Zonder de feestvreugde te willen bederven: COVID-19 is de wereld nog lang niet uit, zo lijkt het. Jasper: “Wij gaan ervanuit dat tachtig procent van de potentiële festivalgangers tegen die tijd is gevaccineerd. Voor de resterende twintig procent voorzien wij evenmin problemen, desnoods met testen vooraf. En verder houden we ons uiteraard aan de richtlijnen van de overheid en het RIVM.”

"Kaartjes blijven geldig."

En financieel, loopt de organisatie geen enorm risico? Ook op dat gebied overheerst optimisme. Jasper: “Het valt weliswaar niet onder het Garantiefonds dat het kabinet heeft opgericht, maar bij een eventuele afgelasting schuiven we de kosten door naar volgend jaar. En de kaartjes blijven geldig voor de dagen waarop het festival dan wel mag doorgaan.”

Over die tickets gesproken: de goedkoopste voor het programma op zaterdag kosten 42,50 euro. Op zondag moet je 39,50 betalen, maar voor beide dagen zijn er ook andere mogelijkheden. De officiële kaartverkoop begint op 12 mei, maar deze donderdag is de voorverkoop reeds begonnen.

Het programma staat bol van muziekoptredens, ook van aanstormend talent, al kunnen ook liefhebbers van andere vormen van cultuur aan hun trekken komen. Met name op zondag en dan is er zelfs gratis toegang. Tussen 11.00 en 17.00 uur treden allerlei plaatselijke bands op en is er ruimte voor sport, spel en andere gezellige activiteiten.

"Paaspop is groter van opzet."

Saillant detail: Spoorpark LIVE troeft Paaspop in Schijndel af als een van de eerste muzikale zomerevenementen dit jaar. Jasper – die op beide festivals een stevig stempel drukt – kan erom lachen: “Anderzijds: Paaspop is groter van opzet. Daar trekken we dagelijks 35.000 mensen. In Tilburg rekenen we op 9.000 bezoekers per dag.”

En wat maakt het uit: hoe meer festivals hoe meer vreugd, hoor je hem denken. Aan de gemeente Tilburg zal het evenmin liggen. Die werkt volgens Jasper graag mee. “De vergunning is nog niet aangevraagd, dat hoef je pas twaalf weken van tevoren te doen. Maar ook hierover maak ik me geen zorgen.”

