Ook chauffeurs zijn helemaal klaar met ALDI-omroepster: 'Echt asociaal'

Een supermarkt van Aldi in Roosendaal. vergroot

De bewoners van de Roosendaalse wijk Kalsdonk worden er stapelgek van: iedere ochtend rond een uur of zes horen zij hoe de omroepster van het nabijgelegen ALDI-distributiecentrum chauffeurs naar de juiste vrachtwagens stuurt. Nu blijkt dat ook die chauffeurs zelf er klaar mee zijn. "Dit is toch niet meer van deze tijd."

Sven de Laet Geschreven door

Kees rijdt al jaren als vrachtwagenchauffeur voor een transportbedrijf. "Dan kom je bij een hoop verschillende bedrijven. Maar nergens is het zo slecht geregeld als bij het centrum van de ALDI. Terwijl er volgens hem toch genoeg andere mogelijkheden zijn.

"Bij de Lidl krijgen we een soort pieper. Zodra de vrachtwagen klaar is voor vertrek, gaat dat ding af. Of er is een groot scherm, waar precies opstaat waar je moet zijn. En bij sommige bedrijven laat je zelfs gewoon je telefoonnummer achter en bellen ze je. Maar een omroeper: hoe ouderwets wil je het hebben?"

Hij kan zich dan ook helemaal vinden in de klachten van de buurtbewoners. "Het is weliswaar aan de rand van een wijk, maar ik kan me goed voorstellen dat je dit door half Roosendaal hoort. Hartstikke vervelend voor al die mensen. Het is gewoon asociaal."

"Het mag allemaal niks kosten, hè."

Waar het aan ligt dat ALDI nog altijd het oude systeem gebruikt, denkt Kees wel te weten. "Het mag allemaal niks kosten, hè." Dat het bedrijf heeft laten weten de klachten serieus te nemen en alternatieven te onderzoeken, gelooft hij dan ook niet. "Dat is gewoon een zoethoudertje. Eerst zien, dan geloven. Zo denken we er trouwens met alle chauffeurs over. Iedereen klaagt. Het is bij de beesten af."

Kees is niet de echte naam van de vrachtwagenchauffeur. Zijn echte naam is wel bekend bij de redactie.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.