Brabanders jaren de bak in voor drugslab in boerderij

De rechtbank in Assen heeft vijf Brabanders veroordeeld voor het maken van speed in Drenthe. Deze vier inwoners van Bergen op Zoom en een man uit Roosendaal, alsmede een Zeeuw kregen celstraffen tot zes jaar. Wat de mannen bezielde om honderden kilometers van huis drugs te gaan maken, is niet duidelijk.

De politie kwam het lab in het voorjaar van 2020 op het spoor dankzij berichten op Encrochat. Er zaten duizenden chatberichten over het lab in die telefoondienst, die door de politie is gehackt. Het spoor leidde naar een boerderij aan de Vijzelweg in Eext, een dorpje aan de rand van een groot natuurgebied in Drenthe. Op 1 mei viel de politie er binnen. Alles was klaar voor de productie van amfetamine. Het was een groot lab maar het draaide niet. Er stonden ketels van 1000 liter.

Brabanders en een Zeeuw

Vier van de verdachten waren in het lab en werden in de boeien geslagen. De vijfde pakte de politie later op. Ook de huurder werd gearresteerd.

De hoogste straf was voor Soner P. (32) uit Bergen op Zoom. Hij kreeg vijf jaar (eis was zes jaar). Het Openbaar Ministerie ziet in hem de grote man en organisator van het lab. Plaatsgenoot Erdinc C. (31) werd veroordeeld tot 3,5 jaar cel net als Adam T. (32) .

Een andere Bergenaar (21) kreeg drie jaar gevangenisstraf, net als een Roosendaler (60). De huurder van het huis was een man (66) uit Goes. De Zeeuw kreeg 18 maanden cel en een boete van 20.000 euro.

Ver van huis

Het opvallende is dat de veroordeelde mannen ver van huis drugs maakten. Het is bijna driehonderd kilometer van Bergen op Zoom naar Eext. Dat is vergelijkbaar met de afstand tussen Bergen op Zoom en het Franse Boulogne sur Mer of een rit van Bergen op Zoom naar het Duitse Dortmund.

Dat uitwijken naar plekken buiten Brabant zie je al jaren gebeuren. Volgens kenners is het gissen waarom drugslaboranten dat doen. Het kan zijn dat ze zich hier 'bekeken' voelen, zeker de bekende drugscriminelen. Nogal wat mensen zijn in Brabant alert op labs, omdat ze vaker in het nieuws zijn dan in Drenthe. De kans op ontdekking in Drenthe is ook kleiner, omdat deze provincie dunbevolkt is.

