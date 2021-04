Dialectenquiz: wittegij wat deze 10 Brabantse woorden betekenen?

Wachten op privacy instellingen... Pareltjes uit de Brabantse dialecten Volgende Vorige vergroot 1/2 Sonja uit Helmond en Jan uit Hoogerheide houden van hun dialect

Onvervalste Brabantse dialecten verdwijnen in rap tempo. Steeds minder mensen spreken de zuivere taal van hun streek, dorp of stad. En da's hartstikke sund. Bij Omroep Brabant zijn we benieuwd: kende gij nog een bietje dialect?

Veel Brabanders zullen het herkennen: jullie pap, mam, opa of oma die tijdens een bakske koffie op zondag helemaal losgaat in het dialect. Het meeste wat gezegd wordt, begrijp je redelijk, maar soms zit je echt even met je oren te klapperen. Welluk?

Dialecten verdwijnen in rap tempo uit onze taal. En Brabants is een van de provincies waar die ontwikkeling het hardste gaat. Dat concludeerden onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam eerder deze week. Taalkundige Wim Daniëls uit Aarle-Rixtel gaf in reactie op het onderzoek aan dat hij verwacht dat het dialect over vijftig jaar uit onze dorpen en steden verdwenen is.

Tesneuzik bij de hand?

Voor de duidelijkheid: 'De aanspraak van mensen met een zachte g' waar Guus Meeuwis over zingt in zijn nummer Brabant, verdwijnt natuurlijk niet zomaar. Maar typische Brabantse woorden als romme (melk) of tesneuzik (zakdoek), die hoor je steeds minder vaak.

Wij moeten er niet aan denken, aan een Brabant zonder echt Brabants. Want wie zich verdiept in de vele dialecten die Brabant rijk is, of ooit was, komt de prachtigste pareltjes tegen. In een quiz hebben we er tien op een rijtje gezet. Weet jij wat ze betekenen?

