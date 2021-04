Rino krijgt geen gesprek met gemeente over zijn jongerenopvang: 'Heel laf'

Wachten op privacy instellingen... Rino Driessen van Ariba bij de gemeente Breda (foto: Omroep Brabant). Volgende Vorige vergroot 1/2 Rino Driessen van dagbesteding Ariba krijgt geen gesprek met gemeente Breda.

"Koud en kil", zo omschrijft oud-wethouder Bob Bergkamp de manier waarop de gemeente Breda met Rino Driessen van stichting Ariba omgaat. De jongerenwerker uit Bavel ging donderdag naar het stadskantoor voor een gesprek met de wethouder, maar kreeg dat niet omdat er een juridich conflict is. De gemeente wil dat Driessen met Ariba het pand in Bavel verlaat, maar de oprichter beroept zich op ontruimingsbescherming en blijft voorlopig zitten.

Het was een bont gezelschap dat donderdagmiddag ineens in het stadskantoor van Breda stond. De flamboyante Rino Driessen, drie jonge cliënten, twee oud-wethouders en een handjevol vrijwilligers en vrienden. De ontvangst was keurig, maar het gesprek dat Rino met wethouder Paul de Beer wilde, kwam er niet.

"Ik vind het onbegrijpelijk, jammer en laf", zegt de jongerenwerker hierover. "Nu lopen mijn jongens en ik vol onzekerheid de deur uit. Maar we vechten gewoon door."

Rino moest met zijn stichting Ariba eigenlijk vrijdag het pand en het terrein aan de Woestenbergseweg in Bavel verlaten omdat de gemeente geen geld meer wil steken in het onderhoud van het gebouw. In 2030 komt er waarschijnlijk een industrie- of bedrijventerrein. Maar de advocaat van de selfmade jongerenwerker zorgde voor uitstel.

"De gemeente moet het gesprek aangaan met Rino."

Rino Driessen weet dat hij uiteindelijk weg moet, maar vindt dat hij er nog wel negen-en-een-half jaar kan blijven zitten met zijn dagopvang. Dat is volgens de jongerenwerker ook de afspraak die hij ooit (mondeling) met de gemeente maakte. Dat klopt volgens oud-wethouders Bob Bergkamp en Patrick van Lunteren.

"Dat is een heel harde afspraak", zegt Bergkamp desgevraagd. "Met Rino is afgesproken dat hij daar zijn werk doet tot het moment dat er een bestemmingsplan is. Voor wat er dan ook komt. Geen visie of een idee, maar een goedgekeurd plan. De gemeente moet daarom het gesprek met Rino aangaan en een nieuwe afspraak maken zodat hij daar zijn goede werk voort kan zetten."

"Rino is een paradijsvogel en heeft zijn eigen regeltjes en manier van leven."

"Ik snap de gesloten deur van de gemeente totaal niet", zegt Van Lunteren na het bezoek aan het stadskantoor. "We zijn al jaren heel tevreden over wat Rino doet met de jongeren, want op een onorthodoxe manier weet hij ze uit de dure zorg te houden."

"Rino is een paradijsvogel en heeft zo zijn eigen regeltjes en manier van leven. Er moet iemand tussen zitten die de brug slaat tussen Rino en de systeemwereld van de gemeente. Dat deden Bob en ik. Als je dat weigert, escaleert de boel en moet je naar de rechter."

"Het is koud en kil, ik mis de menselijke kant bij het gemeentebestuur."

Oud-wethouder Bergkamp vindt daarom dat de gemeente over de eigen schaduw heen moet stappen. "Ik mis de menselijke kant bij het gemeentebestuur", zo zegt hij. "Het is koud en kil. In Breda gaat het niet alleen om structuur, grootsheid en weelde, maar het gaat om mensen. Rino is zo'n mens en die doet goede dingen met die jongelui."

Zolang de zaak onder rechter is, lijkt de kans zeer klein dat er alsnog een gesprek komt tussen de gemeente Breda en Rino Driessen. Verder liet Breda al eerder weten dat het altijd volstrekt helder is geweest dat de huur tijdelijk was.

