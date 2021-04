Vrouw verkracht en gedwongen sporen te wissen: vier jaar cel geëist

De politie doet sporenonderzoek na het zedenmisdrijf (foto: Perry Roovers/SQ Vision). vergroot

Tegen de man die in september 2017 een vrouw in haar woonplaats Breda zou hebben verkracht, is vier jaar gevangenisstraf geëist. Volgens de officier van justitie is bewezen dat de 28-jarige Bredanaar zijn slachtoffer heeft bedreigd en seksueel misbruikt. Ook zou de vrouw die nacht gedwongen zijn om in een vijver in de stad sporen van de verkrachting af te spoelen.

In 2019 is de man al eens veroordeeld in een vergelijkbare zaak. Toen omdat hij geprobeerd had om een andere vrouw te verkrachten en te doden.

Omwonenden houden man staande

Een week voor die poging zou hij zich in het stadsdeel Tuinzigt aan de Bredase hebben vergrepen. Het Openbaar Ministerie stelt dat de verdachte in deze zaak zijn slachtoffer op de fiets heeft achtervolgd en haar daarna met een mes heeft gedwongen tot de meest uiteenlopende seksuele handelingen.

Na de verkrachting zou de vrouw ook nog zijn geschopt. Vervolgens sloeg de verdachte op de vlucht. Uren later wisten mensen die in de buurt wonen hem in de kraag te vatten.

Onderzoek

Burgemeester Paul Depla maakte direct bekend een onderzoek in te stellen naar hoe het kan dat de verdachte die eerder is veroordeeld voor verkrachting van een meisje uit zijn straat kon terugkeren in dezelfde omgeving.

