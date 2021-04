Protestkampje van Joke mag tóch nog even blijven: 'Het was zo spannend'

Joke (tweede van links) en haar familie dreigen eind deze maand op straat te belanden (foto: Erik Peeters). vergroot

Goed nieuws voor Joke Mentzij en haar familie. Al bijna een jaar wonen zij op het protestkampje bij Sportpark Vierhoeven in Roosendaal. Dat moet een overbrugging zijn tot ze een vaste plek krijgen op een van de woonwagenkampen in de buurt. Maar daarvan is nog altijd geen sprake en eind deze maand zou de vergunning aflopen. Nu is die vergunning op de valreep verlengd: "Dit is zo'n opluchting."

Sven de Laet Geschreven door

Eerder deze maand was Joke nog wanhopig. "We hebben geen flauw idee wat er na deze maand met ons moet gebeuren," vertelde ze toen. "De gemeente krijgen we ook al niet te pakken. Een noodplan? Hebben we niet. Dit wás ons noodplan."

Door de verlenging mogen Joke, haar kinderen en drie andere familieleden nog eens zes maanden op het kampje blijven. "We hebben een week geleden ons verzoek ingediend en woensdagavond kregen we het verlossende berichtje. Het was zó spannend."

De afgelopen dagen was er al voorzichtig wat hoop voor de familie Mentzij. Een woordvoerder van de gemeente Roosendaal liet namelijk weten dat demonstreren een grondrecht is en daarom heel serieus genomen wordt. Weinig dingen zouden een langer verblijf op het protestkamp in de weg kunnen staan, als de aanvraag aan alle voorwaarden zou voldoen. Dat blijkt nu dus het geval te zijn.

"We willen straks gewoon een vast plekje hebben, zoals ons is beloofd."

Hoewel de blijdschap nu overheerst, hoopt Joke vooral dat het bij deze verlenging blijft. "We willen straks gewoon een vast plekje hebben, zoals ons is beloofd." Eind 2020 maakte de gemeente bekend vijftien extra plaatsen te willen creëren. "Maar," zei wethouder Theunis toen ook gelijk, "dat kan wel even duren. Er zullen de nodige bestemmingsplannen gewijzigd moeten worden. Dat kost nou eenmaal tijd."

De gemeente hoopt nu na de zomer daadwerkelijk de nieuwe standplaatsen te kunnen verzorgen. Lukt dat, dan komt voor Joke een droom uit: "Als we over een half jaar inderdaad een plekje hebben, komen we die periode makkelijk door."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.