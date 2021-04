250 euro beloning voor een parkiet van 40 euro: 'Ze hoort bij ons gezin'

Valkparkiet Dainty in de volière. vergroot

Hobby-vogelkweekster Monique Spooren in Haaren is compleet van slag. Donderdagmorgen is haar valkparkiet Dainty weggevlogen. De parkiet is moeder van vijf kleintjes, die nog weken gevoed moeten worden. Monique looft een beloning van 250 euro uit voor de eerlijke vinder: "De parkiet is maar veertig euro waard, maar het gaat om de emotionele waarde."

Iedere ochtend controleert Monique het nest van de valkparkiet. "Ik ben altijd heel secuur en haal moeder parkiet Dainty er eerst uit. Vanmorgen vergat ik dat en zag ze voor mijn ogen wegvliegen. Probeer zo een vogel dan maar eens te vangen." Volgens Monique is de parkiet in paniek weggevlogen en houdt zich waarschijnlijk stilletjes ergens schuil.

Flyeren en posters

Tot nu toe is er nog geen spoor van Dainty. Monique is er alles aan gelegen om de parkiet terug te krijgen. Daarom is ze al gaan flyeren in de buurt en heeft posters opgehangen in Haaren: "Wij hebben geen kinderen, maar parkieten. Ze horen bij het gezin".

De passie voor de parkieten is groot. Ze heeft een volière in de tuin met 25 parkieten. Voor Monique is het een rustgevende hobby. "Het zijn hele vriendelijke dieren, ze hebben allemaal een naam en zijn heel makkelijk tam te maken." Voor de handel doet zij het niet. De weggevlogen moederparkiet Dainty zou ze nog voor geen goud verkopen.

Monique hoopt dat Dainty snel wordt gevonden, zodat het gezin weer compleet is. Als de parkiet gevonden is, dan komt ze hem persoonlijk vangen.

