RKC en NAC teleurgesteld dat publiek niet weer stadion in mag

Het kabinetsbesluit om de stadions weer dicht te doen voor voetbalsupporters is niet goed gevallen bij RKC en NAC. Beide clubs hadden gehoopt dat de experimenten die zijn geweest, een vervolg zouden krijgen. Ze vinden het vooral erg voor de supporters.

Afgelopen weekend was er voor het eerst sinds lange tijd weer publiek in de voetbalstadions en dat leek goed te gaan. Ook vrijdag zijn er bij de wedstrijden in de Eerste Divisie weer supporters in het stadion.

"Het ergste is het uiteindelijk voor onze supporters."

RKC-directeur Frank van Mosselveld hoopte dat er zaterdag publiek welkom zou zijn bij de thuiswedstrijd tegen AZ. “Het is erg teleurstellend maar het is vanuit het kabinet ook begrijpelijk. Het ergste is het uiteindelijk voor onze supporters die al te lang niet meer in ons stadion zijn geweest”, zegt Van Mosselveld.

Zijn collega Mattijs Manders van NAC wordt er cynisch van. “Ik heb het inmiddels opgegeven om vraagtekens te blijven plaatsen bij het beleid van de regering. Het OMT en het kabinet zijn onnavolgbaar.” Manders haalt aan dat eerder deze week Fieldlab het kabinet had geadviseerd om stadions met 50 tot 75 procent te vullen.

Manders denkt liever in oplossingen en had verwacht dat de pilot verlengd zou worden. “We mogen weer op het terras zitten en vrijuit winkelen. Dan was het voortzetten van de pilot een logisch gevolg geweest. Het is ook raar dat er nu op vrijdag nog wel met publiek wordt gespeeld maar op zaterdag niet meer.”

“We doen er alles aan om onze supporters weer in het stadion te laten."

De KNVB geeft aan goede hoop te hebben dat het kabinet spoedig terugkomt op het genomen besluit en hoopt dat er bij de afsluiting van het slot van het seizoen alsnog publiek in de stadions zal zijn. Toch knaagt dat bij Van Mosselveld.

“Het zou mij hoogst verbazen als er volgende week weer wel publiek in de stadions mag zijn. Het lijkt mij dat de KNVB dan de sportieve plicht laat gelden. Het kan niet zijn dat in de cruciale fase van de competitie de ene club wel met publiek speelt en een andere niet.”

Manders staat daar net wat anders in en roept op minder het eigen belang te laten gelden. “We doen er alles aan om onze supporters weer in het stadion te laten. Je hebt een gezamenlijk belang en dat moet je los zien van het programma. Daar moet je overheen stappen.”

Dat vanaf zaterdag geen publiek meer welkom is in het stadion komt doordat er in de Tweede Kamer nog niet gestemd is over de wet toegangstesten. Onbekend is wanneer er wel gestemd wordt.

Willem II heeft laten weten niet te willen reageren. PSV laat alleen weten teleurgesteld te zijn en hopen snel weer verantwoord met publiek te spelen. De club wil het bij deze reactie laten.

