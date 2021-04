Automobilist vlucht voor de politie op de A59, hij had drugs gebruikt

Archieffoto. vergroot

Een 23-jarige bestuurder uit Werkendam is woensdagmiddag aangehouden in Raamsdonksveer nadat hij op de vlucht sloeg voor de politie. De man zat achter het stuur terwijl hij harddrugs had gebruikt. De man trok rond middaguur de aandacht van agenten op de A59 bij Waalwijk.

Hij kreeg een stopteken van een politieauto en leek de agenten te volgen, maar niet veel later reed hij opeens plankgas in de richting van knooppunt Hooipolder.

Wilde achtervolging

Na een wilde achtervolging, waarbij de man onder meer doorgetrokken strepen negeerde, vloog de man uit de bocht op de Eendrachtsweg in Raamsdonksveer. Daar kon de bestuurder worden aangehouden en bleek hij onder invloed te zijn van harddrugs.

Om welke drugs het precies gaat wil de politie nog niet zeggen. “Dat willen we eerst echt zwart op wit hebben”, aldus een woordvoerder. De man had ook drugs bij zich. Hij zit nog steeds vast.

