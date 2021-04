Zo kon meesteroplichter Sem van N. opnieuw toeslaan in Brabant

De gestolen Mercedes van Amy vergroot

Sem van N. heeft opnieuw toegeslagen in Brabant. Zo heeft de meesteroplichter de afgelopen weken een auto en motor gestolen tijdens een proefrit en producten verkocht maar niet geleverd. Op social media circuleren foto’s van de man en er wordt gewaarschuwd om geen zaken met hem te doen.

Zondag werd de Mercedes van Willeke den Ouden uit Sint-Michielsgestel gestolen. Na een oproep komen er honderden meldingen van gestolen voertuigen en andere oplichtingspraktijken binnen.

Mercedes te koop

Willeke en haar man Michel doen hun verhaal aan Omroep Brabant. ‘’We hadden een taxibedrijf, maar door corona moesten we daarmee stoppen’’, vertelt Michel. ‘’Zondag kregen we een reactie van ene Bart Gubbels. Hij wilde graag meteen komen kijken.’’

Bart Gubbels is een handelaar in auto’s en bussen. ‘’Hij bestaat echt’’, vertelt Michel. Maar in werkelijkheid kwam Sem van N. langs en achteraf blijkt dat hij de naam van Bart misbruikte.

Zondagmiddag komt Sem in Sint-Michielsgestel naar de Mercedes van 10.500 euro kijken. ‘’De autosleutels waren hier niet, die had mijn dochter en die zat in Amsterdam. Omdat hij toch nog in Utrecht moest zijn voor een andere auto hadden we afgesproken dat hij in Vinkeveen de sleutel op kon halen en daarna samen met mij een proefrit kon maken om acht uur.’’

En daar ging het mis. Niet veel later werd de Mercedes gestolen. ‘’Hij kwam als een handelaar over die we konden vertrouwen.’’

Meer verhalen

Ondertussen komen meer verhalen over de oplichtingspraktijken van Sem van N. naar buiten. Zo zou hij op 18 april tijdens een proefrit een motor hebben gestolen in Den Bosch van een Poolse verkoper. Foto’s van Sem op de gestolen motor en foto’s van zijn identiteitsbewijs staan op social media. Volgens Michel den Ouden heeft de politie de motor ondertussen teruggevonden.

Een andere gedupeerde komt met het verhaal dat hij goedkope onderdelen voor een Porsche Cayenne had gekocht. Hij heeft betaald, maar de onderdelen zijn nooit geleverd. Achteraf heeft Sem volgens het slachtoffer alleen maar smoesjes over terugbetalingen.

Veel meer slachtoffers

Twee dagen geleden heeft de dochter van Michel en Willeke een bericht op social media gedeeld en vanaf dat moment komen er de twee gedupeerden honderden verhalen van slachtoffers binnen. ‘’Het is niet normaal. Allemaal dezelfde verhalen.’’ Zo vertelt Michel dat de meesteroplichter een Poolse leaseauto zo hebben verkocht, waar je als koper dus helemaal niks mee kunt.

‘’Ook heeft hij een man, voor wie hij zorgde, voor 150.000 euro opgelicht. Ondertussen gebruikt hij dat adres nog altijd en komen de honderden slachtoffers bij de opgelichte man uit. En hij heeft zelfs kinderen opgelicht met de verkoop van een PlayStation. Ze betaalden met het geld uit de spaarpot, maar kregen natuurlijk nooit het pakketje.’’

Afspraakje gemaakt

Ondertussen doet de politie volgens Michel en Willeke niks. Zo heeft hun dochter na de diefstal via WhatsApp een afspraak kunnen maken met Sem. ‘’Ze heeft een account aangemaakt met een mooie foto en gedaan alsof ze interesse had in Sem’’, vertelt Willeke den Ouden.

‘’Hij hapte toe en wilde wel afspreken. Via WhatsApp heeft hij onder meer zijn huis laten zien, maar ook beelden vanuit de gestolen Mercedes. Na een dagje appen spraken ze af in Den Bosch.’’ De politie werd gebeld zodat ze hem op heterdaad konden betrappen.

Maar na vele telefoontjes kwam de politie uiteindelijk te laat en kon Sem verdwijnen. ‘’Hij stond daar in onze gestolen auto maar toen hij mijn man zag staan vluchtte hij de auto in en kon hij wegrijden.’’

Eerdere oplichtingen

Sem werd al twee keer veroordeeld voor oplichting via Marktplaats en zat daarvoor al bijna drie jaar vast in de cel. Zo’n tien jaar geleden woonde hij in Berlicum en maakte hij ruim 160 slachtoffers. Ze gingen voor in totaal 60.000 euro het schip in nadat ze een product kochten via Marktplaats. Er werd netjes betaald maar Sem leverde nooit. Daarvoor werd hij in 2013 opgepakt.

In 2016 was het opnieuw raak. Deze keer opereerde hij vanuit Geldrop. De internetoplichter dupeerde negen mensen, opnieuw via Marktplaats. En opnieuw werd er geld overgemaakt voor niet verzonden spullen. De schade voor de gedupeerden was nu negenhonderd euro.

In 2017 werd Sem hiervoor veroordeeld tot negen maanden celstraf en negen maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Die proeftijd is inmiddels voorbij en de man slaat opnieuw toe.

Niet verzekerd

Ondertussen zitten Michel en Willeke den Ouden met de handen in het haar. Omdat ze zelf, in goed vertrouwen, de sleutel hebben afgegeven zijn ze niet verzekerd.

