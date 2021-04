Gewonde bij steekpartij in Eindhoven, dader gevlucht

Bij een steekpartij in Eindhoven is donderdagmiddag een man gewond geraakt. Een ruzie zou de aanleiding zijn voor de steekpartij die voor het Shaker Centre aan de Nieuwe Fellenoord gebeurde.

Slachtoffer in de buurt gevonden

Het slachtoffer werd later in de buurt gevonden en is vervolgens met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de exacte aard van zijn verwondingen is niets bekend, maar hij lijkt niet in levensgevaar te verkeren. Volgens de politie is er nog veel onduidelijk over de steekpartij en wordt er nog volop onderzoek gedaan.