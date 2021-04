Penthouse gaat voor miljoen euro aan bitcoins van hand: 'Nieuw tijdperk'

Een fraai optrekje voor 21 bitcoins (foto: Van de Laar Makelaardij). vergroot

Een penthouse aan de Markt in Veghel wordt het eerste in Nederland dat de koper volledig in bitcoins gaat afrekenen. De koop zal volgens Van de Laar Makelaardij in Sint-Oedenrode al 'binnen enkele dagen' worden afgerond. De vraagprijs was 21 bitcoins, momenteel is dat ongeveer een miljoen euro.

"Ja, in principe hebben we iemand die dit wil kopen", vertelt Bart Greijmans van Van de Laar Makelaardij. "Nu zijn we precies aan het uitzoeken hoe we dit allemaal kunnen regelen, maar dat gaat wel lukken."

Onontgonnen gebied

Goed uitzoeken is nodig, omdat het verkopen van een huis via bitcoins nu nog een onontgonnen gebied is. "Klopt. Normaal gesproken is bijvoorbeeld een notaris gewend om in euro's over te dragen. Nu gaat dit in bitcoins. Dat is ook voor de notaris wennen. En we moeten met advocaten zorgen dat alles goed op papier staat, voor zowel de verkoper als de koper. Hiervoor bestaan geen voorbeelden. Dit is de eerste huisverkoop in bitcoins, dat is altijd even goed opletten."

Volgens Barts collega René van de Laar is dit 'het begin van een nieuw tijdperk'. Volgens hem zullen in de toekomst veel jongeren zo'n kooptransactie in bitcoins of andere zogenoemde cryptomunten doen, zo laat hij weten in De Telegraaf. "Dat is wel de verwachting, ja", knikt Bart. Om hier op in te spelen, hebben de makelaars zich de afgelopen jaren verdiept in de werking van de cryptomunten.

Juiste moment

Voor de verkoop van het 214 vierkante meter grote penthouse in Veghel wordt nu nog het juiste moment gezocht. De prijs van verhandelde bitcoins op handelsplatforms wereldwijd schommelt namelijk enorm.

De vraagprijs voor het penthouse heeft de anoniem gehouden verkoper vastgesteld op 21 bitcoins. De verkoop zou daarmee, sinds het in de markt ging, tegen de geldende koers een slordige miljoen euro moeten opleveren. De bemiddelingskosten worden voorlopig nog in euro’s afgerekend.

Spannend

Bart spreekt van een spannende transactie. "Ja, dit is een keer iets anders. Toen we met dit idee kwamen, hadden we zoiets van: dit is sowieso goed voor de marketing. Vervolgens bleek dat dit ook echt daadwerkelijk kan en dat er vraag naar is. Toen werden we wel enthousiast, ja."

Ondanks dat hier veel meer gedoe bij komt kijken dan bij een 'reguliere' transactie via euro's. "Nu kunnen we ervaren hoe dit in zijn werk gaat. Voor deze koper heeft het voordelen om deze transactie in bitcoins te doen en dit soort kopers zijn er waarschijnlijk meer."

