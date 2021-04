Man rijdt met auto in op handhaver, burgemeester noemt het 'onacceptabel'

De man probeerde de handhaver aan te rijden (foto: Google Streetview). vergroot

Een man heeft donderdag geprobeerd om een handhaver aan te rijden. Dat gebeurde in de Sint Jorisstraat in Den Bosch. De automobilist is aangehouden.

De man wilde met de auto een straat inrijden waar dat niet mag. Een handhaver sprak de man daarop aan. De automobilist weigerde zijn rijbewijs te laten zien en reed hard weg. Daarbij reed hij volgens een woordvoerder van de gemeente 'met opzet bijna een handhaver aan'. Hij moest aan de kant springen om niet aangereden te worden.

De bestuurder is vervolgens op de Parklaan aangehouden. De handhaver heeft aangifte gedaan van poging tot doodslag en belediging.

Burgemeester Jack Mikkers zegt: "Agressie en geweld tegen onze handhavers is echt onacceptabel. Deze mensen werken aan een veilige en leefbare omgeving in ’s-Hertogenbosch. Het werpt een schaduw over het vele goede werk dat zij altijd en zeker in deze coronatijd voor onze gemeente doen."

